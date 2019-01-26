GITP风波不断．云顶大马雪上加霜 云顶大马（GENM）的云顶综合旅游计划（GITP）风波不断，现连财政部也卷入漩涡，分析员认为这恐进一步打击投资者对集团的信心，让前景雪上加霜。

（吉隆坡25日讯）云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）的云顶综合旅游计划（GITP）风波不断，现连财政部也卷入漩涡，分析员认为这恐进一步打击投资者对集团的信心，让前景雪上加霜。

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GITP税务奖掖期限延长

云顶大马周四发文告表示，经过与律师咨询后，已就财政部大幅延长GITP税务奖掖期限的决定，向吉隆坡高等法院提出司法覆核申请，并获得高庭批准。

马银行研究说，云顶大马去年11月公布的2018财政年第三季财报出现大笔所得税开销，让投资大众一阵错愕，现真相终于大白，一切均与财政部修改GITP税务奖掖期限有关。

根据云顶大马，财政部在2014年12月批准GITP合格资本开销可享有10年的免税奖掖申请，但财政部后在2017年12月决定对相关税务奖掖修正，不会取消税务奖掖，但却大事拉长税务奖掖使用期限，而云顶大马上诉也遭到财政部驳回，从而导致2018财政年第三季出现额外所得税开销。

联昌研究对此感到负面，主要是假设GITP资本开销为104亿令吉，云顶大马在10年的免税期可年省2亿5000万令吉税务开销，但若免税期拉长至20年，集团常年税务节省将减半至1亿2500万令吉。

每股盈利拉低约8%

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“多达1亿2500万令吉的税务节省，潜在拉低云顶大马2019／2020财政年每股盈利约8%。”

达证券认同，云顶大马2015至2017财政年有效税率分别为18%、16.6%和17%，预见集团2019至2021财政年有效税率为15%，有效税率每增加1%将拉低2019至2021财政年盈利目标1.12%。

“虽然盈利影响并不显著，但这对云顶大马来说无疑是雪上加霜。”

在过去3个月，云顶大马衰事不断，先来赌场税调高10%，后又闹出主题乐园风暴，加上此次税务奖掖期限延长，恐打击短期市场对云顶大马的信心。

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不过，兴业研究则往好处看，认为一旦云顶大马赢得司法覆核，届时盈利将潜存上升空间。

“在最糟的情况下，云顶大马的税收计算也只会维持不变。”

综合以上，各大证券行持续观望事态发展，暂维持财测、投资评级与目标价不变，其中达证券更认为，市场“过度惩罚”饱受博彩税和主题乐园风波影响的云顶大马。

云顶大马今日先起后稳，闭市以3令吉18仙平盘挂收，成交量达1439万7600股。