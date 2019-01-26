经济学家：全球前景负面．国行加息几率升至40% ，经济学家虽普遍预测国行今年保持利率不变，惟认为今年升息几率已升高至40%，若大马首季经济显疲态，国行最快会在第二季升息。

（吉隆坡25日讯）国家银行虽在今年首次议息会议中一如预期般按兵不动，但警示全球经济成长前景更为负面，经济学家虽普遍预测国行今年保持利率不变，惟认为今年升息几率已升高至40%，若大马首季经济显疲态，国行最快会在第二季升息。

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最快第二季升息

大马投行指出，国行在文告中指出两大课题：（1）贸易磨擦开始对全球贸易与投资带来显著影响，（2）今年通膨料温和走高，但总体通膨走势仍取决于全球油价表现。

该行认为国行今年保持利率不变，但将今年减息25至50基点的几率提高至40%，此几率甚至有进一步调高可能。

“若2019年第一季的经济成长数据比上一季更疲软，国行可能在2019年第二季减息。”

兴业研究也表示，最新的成长和价格指标都向南走，相信利率将有下调风险。

该行预期国行在2019年保持利率于3.25%水平，因这有助于抑制资金外流，但是，若经济成长比预期更为疲软，国行将可能减息。

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联昌研究原本预期国行可能在今年下半年升息一次，如今预期利率保持不变直至今年杪。

联昌表示，受美国经济放缓和国会停摆影响，美国联储局减少鹰派口吻，该行原本预测联储局今年升息3次，如今改为可能只升息2次。

同时，由于国际油价自11月起下滑，联昌将今年的通膨率预测从2.7%下调至1.8%。

随着通膨降低和联储局减缓升息，联昌因此改口，认为国行今年不可能升息。

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根据统计局最新数据，大马2018年12月通膨率为0.2%，全年通膨率1.0%，为2009年以来最低水平。

马银行研究指出，大马通膨连续7个月低于1.0%，主要由于食物和交通成本降低，尽管政府自9月起实施服务税。

今年通膨率维持2.1%

该行维持预测今年通膨率将逐步走高至2.1%，反映了服务税扩大征税、最低薪金调高、2019年预算案措施如征收糖税（4月1日起）、乘客离境税（6月1日起）和汽油价格浮动等因素。

马银行认为国行今年不会升息，因通膨继续受控；但也不会减息，因预测今年经济可成长4.9%（2018年估计成长4.7%）。

国行则预测今年通膨率介于2.5至3.5%，以及今年官方经济成长预测为4.9%，去年为4.7%。

组合资金流入料续波动

大马今年1月首15日的外汇储备走高，显示外资持续流入大马市场，但分析员表示，组合资金的流入仍保持波动不定。

马银行研究指出，截至今年1月中，大马外汇储备增加3亿美元至1017亿美元。自2018年10月杪以来，大马外汇储备便在1010亿至1020亿美元之间波动。

今年1月至今，外资净买进4亿令吉的马股，相比去年12月为外流11亿令吉，这主要由于全球股市投资情绪改善和联储局可能放缓升息步伐。

马银行研究预期组合资金流入仍非常波动，尤其是3月有许多重大事项，令该行依然担忧。这包括中美贸易谈判期限将于3月1日届满、联储局将在3月19至20日议息，以及在3月29日英国可能面对硬脱欧的风险。

该行表示，大马2018年杪的出口疲软表现可能延续至2019年初，这主要由于中美贸易战引发的提前进货活动结束。

但是贸易/经常账盈余将足以支持外汇储备。出口疲软意味着进口也将减缓，因近80%的进口品是用于再出口。

同时，大马政府将于3月发售2000亿日圆（18亿美元）日本武士债券，以及国库控股脱售IHH医保（IHH,5225,主板医疗医疗保健组组）16%股权给日本三井集团，也将令资金流入大马，从而支持外汇储备。