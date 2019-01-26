星洲28日送祝福红包封．有家又有猪富足安定 每一份红包，都是一份真挚的祝福。 星洲日报将于下周一（28日）送出印有“家”字的红包封给读者。

每名读者可凭1月份任何日期的星洲日报封面版报头2张，换取2套精美红包封，送完为止。（图：星洲日报）

（关丹25日讯）每一份红包，都是一份真挚的祝福。 星洲日报将于下周一（28日）送出印有“家”字的红包封给读者。

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“家”是人们避风栖息的港湾，是人们生活休息的居所。

“豕”字上半部有个“宀”，代表了一间房子，下半部的“豕” （shǐ）指的就是家畜：猪。在远古时代，人们以猪只的饲养数量 标志着富有程度，因此当时的人认为，有家又有猪，才是富足安定的 “家”。

配合猪年到来，星洲日报特邀请本地著名作家许裕全书写多款“家” 字，并选出一款制作红包封，借此回馈广大的本报读者。

每名读者可凭2张1月份的星洲日报封面版报头，换取2套红包封，每人只 限换取一次。电子报读者则可以手机展示有效的订报日期，同样可换取2套红包封。

有兴趣者，可于本月28日早上9时至11时，到星洲日报关丹办事处（09-517 9711）换取，先到先得。

星洲日报祝贺读者：诸事吉祥，喜事连连，幸福找上门，欢迎来领取！