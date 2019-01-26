金星联营取消．莲花转售吉利．多元资源：两者不相干 多元资源工业强调，中国金星重工业（Goldstar）的联营协议取消，以及莲花汽车转售浙江吉利汽车，两者毫不相干。

（吉隆坡25日讯）多元资源工业（DRBHCOM,1619,主板消费产品服务组）强调，中国金星重工业（Goldstar）的联营协议取消，以及莲花汽车转售浙江吉利汽车，两者毫不相干。

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兴业研究在报告中说，多元资源工业的企业服务首席营运员拿督杰兹礼在电话汇报会上披露，基于金星在期限内无法获得生产执照，因此该公司决定取消合作关系，并认为金星控诉不成理。

2015年4月17日，多元资源工业透过宝腾控股（PHB）、莲花集团国际有限公司（LGIL）和金星缔结联营协议，惟2018年1月22日协议受终止。当时3方各投资额为9000万人民币（约3200万令吉）。

2015年的协议原是设立联营公司，以生产和销售莲花轿车、引擎、零部件和装饰品等，兼提供在中国的售后服务（包括零部件）。惟联营公司无法获得相关执照。

金星因联营协议取消而索偿的5亿2300万令吉，包括资产转移至联营公司、亏损及多年的利息成本。兴业相信，该诉讼对多元资源工业而言并不意外，毕竟自终止联营协议，诸方都在洽商，首次听证会将在7月9号。

多元资源工业表示，至于已经脱售的莲花汽车及收购方浙江吉利汽车，这两方并不会受到官司影响。

2017年9月，多元资源工业与吉利签署脱售莲花股权合约，而上述联营公司争取制造执照的期限仍有3个月，在时间上，有些重叠。不过，当时多元资源工业已经知会金星，莲花股权已经易手了。

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兴业综合各方观点后，虽认为金星诉讼薄弱且可疑，但假设多元资源工业若败诉，将会影响业务，其损失相等于每股减少27仙。

撇开官司不谈，兴业说，宝腾新推出得X70取得不俗反应，去年取得了1326张订单，今年订单介于1万3000至1万4000辆，未来不仅可将X70推介至区域市场，也可以吉利产品为基础，推出更多产品。

兴业决定维持多元资源工业“买进”评级及2令吉58仙目标价不变。

多元资源工业今日起2仙至1令吉65仙。

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宝腾吉利RRPT达1.35亿

另外，多元资源工业盘后公布，子公司宝腾控股与浙江吉利控股在2018年12月出现高达1亿3484万9393令吉12仙的关联营业额和交易（RRPT）。

该公司发文告指出，相关交易涵盖宝腾向吉利汽车支付的技术支援、专利权费和汽车零件与整装汽车（CBU）零件供应款项，已高于截至2018年3月31日净资产1%或6733万7070令吉。

多元资源工业补充，董事部稽查委员会已考量RRPT的合理性，并认为这是对集团最有利的选项，条款也公平和合理，不会损及小股东权益。