马华妇女组办烘培课程．学员用心制年饼
2019-01-26 12:49
马华妇女组办烘培课程．学员用心制年饼
马华哥打峇鲁区会妇女组成功举办新春糕点烘培课程，在导师李金燕的细心教导下，学员们非常用心的学习。
（哥打峇鲁25日讯） 马华哥打峇鲁区会妇女组成功举办新春糕点烘培课程，在导师李金燕的细心教导下，学员们非常用心的学习。
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该区会妇女组主席苏 维菱致词时说，此活动的目 的是要让女性在新年之前学 习制作新年糕饼，一来减轻 生活负担，二来也可以与家 人孩子一起动手制作糕饼， 增添家庭乐趣，促进亲子关 系。
她说，制作糕饼属于本 小利大，是值得经营小生意 的。对于那些为了家庭而无 法朝九晚五工作的女性，或 许可以考虑在照顾家庭孩子 的同时，也在家里制作销售 糕饼来帮补家用。
另一方面，她强调， 尽管马华输了政权，但乃继 续为华裔争取权益，谋求福 利。
“只要我国还是走多元 种族路线，马华就有存在的价值，因为其他种族的领袖还在大 力维护着自己种族的利益和权益， 所以马华一刻也不放松，誓为华族 权益捍卫到底。”
文章来源：星洲日报‧东海岸‧2019.01.25
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