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邹昭盛挥毫春联横幅．文化街飘散书墨香

2019-01-26 12:54

邹昭盛挥毫春联横幅．文化街飘散书墨香

文化街路中央分界堤挂起了红彤彤的春联横幅，这些春联的书法都是由文冬书轩画廊主席邹昭盛所挥毫，使到整条街道的新年气氛洋溢本土化的书墨香。
文化街路中分界挂起了红彤彤的春联横幅，使到整条街顿时充满了年味。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬25日讯）文化街路中央分界堤挂起了红彤彤的春联横幅，这些春联的书法都是由文冬书轩画廊主席邹昭盛所挥毫，使到整条街道的新年气氛洋溢本土化的书墨香。

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文化街协会副主席彭城葳表示，文冬有不 少写得一手好书法前辈，因此该会突发其想， 向书轩画廊提出要求以毛笔挥写春联，然后把 这些春联印制成精美的春联横幅，挂在文化 街，也借此宣扬道地文冬书法家的墨宝，公开 让民众鉴赏。

挂文化街营造新春气氛

“我们总共印制了50多个春联横幅，挂在 文化街路中央分界堤，从街头挂到街尾，已陆 续进行新春布置工作，以营造新春气氛。我们 早前已在分界堤竖立了十二生肖贺年牌，昨晚 则挂上书法春联，过后也将会在路中堤装置五 彩艳丽的闪灯，以及把牌楼陈旧的布景换上新 装。”

他说，所有新年彩灯的装饰都会悬挂在路 中分界堤，不会高挂在半空，避免燕子栖息造 成满地燕子粪，破坏环境卫生。

另外，邹昭盛受询时表示，有关春联书法 都是他所挥毫，交由文化街协会拿去把书法字 体放大，再印制成精美的横幅。

他共挥写了4个春联，分别是“恭喜发 财”“新年进步”，“春”和“福”，作为文 化街新春的装饰。

文章来源：
星洲日报‧东海岸‧2019.01.25

 
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