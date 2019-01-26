直播鼓吹年轻人吸毒·罗比威廉斯被轰脑残 有英国“坏孩子”之称的罗比威廉斯（Robbie Williams），行事风格向来叛逆，少年时代曾染上毒瘾的他日前居然在IG开直播鼓励年轻粉丝吸毒，即被网民围攻批评他是“脑残”！

（伦敦26日讯）有英国“坏孩子”之称的罗比威廉斯（Robbie Williams），行事风格向来叛逆，少年时代曾染上毒瘾的他日前居然在IG开直播鼓励年轻粉丝吸毒，即被网民围攻批评他是“脑残”！

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现年44岁的罗比日前于边坐车边在IG开直播，与两名年轻男粉丝聊吸毒。片中粉丝问罗比现在还有吸毒吗？他即回答：“很久没吃了，我已经44岁啦，当你到了这个年纪时，心脏已经负荷不了这些东西，况且我已有子女。”当罗比得知其中一名粉丝年仅20岁时，他即说：“20岁？那继续（吸毒）啦！过下快乐的时光，然后把它记录下来当回忆录。”

除了鼓励年轻粉丝吸毒之外，曾有酗酒问题的罗比也与粉丝分享喜欢喝什么类型的酒，又指“酒加摇头丸的效果很正”，虽然他补充叫粉丝千万不要试，但其狂妄言论令人乍舌，大批网民纷纷留言抨击，“他这是在教坏年轻人，那他会不会也这样教自己的孩子？真的是脑残！”“他如此为人家长，真的很恐怖！”