“第三方插手滥派购物券”．村长：违穷者受惠原则 因有第三方插手，让峇冬加里州选区的两村村长，质疑雪州政府所派发的Jom Shopping购物券，未能使真正有需要的长者受惠，违反政府的原则。

白振勋（左）和林胜龙，展示村委会仔细遴选出来的名单。（图：星洲日报）

（乌雪25日讯）因有第三方插手，让峇冬加里州选区的两村村长，质疑雪州政府所派发的Jom Shopping购物券，未能使真正有需要的长者受惠，违反政府的原则。

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双文丹新村村长林胜龙与拿督哈伦村村长白振勋指出，州政府在发出100令吉的购物券时规定必须让年满60岁和有需要的长者受惠，因此熟知地方人情的他们严厉把关，已将不符合条件和有问题的申请剔除，但在第三方插手后恐无法继续维护相关标准。

严厉把关杜绝滥用问题

白振勋说，在处理申请时，发现有人以新旧身份证提出两份申请，有企图浑水摸鱼之嫌。

“有些家庭有超过一人申请，也有人分别在新村和花园区通过不同的人士，包括村长和人民代议士以外的第三方做出申请。如果没有把关，很可能会发生同一人或家庭多次受惠，而剥夺真正有需要者的机会。”

他强调，这些是州政府使用纳税钱所派发的福利，若被滥用将引起诚信问题。

遴选严格保障受惠群

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白振勋表示，在第三方插手后，有原本不符合资格的申请者向他炫耀，指本身的申请已获批，让他大感震惊。

“我们了解到，第三方人士是通过峇冬加里土团党州议员哈鲁麦尼的服务中心，取得处理申请的权限。由于过程不透明，亦未有任何单位向我们查证申请者的背景，让我们感到担忧。”

据了解，峇冬加里州选区的购物日已选定在本周六（26日），意味著名单已经拟妥。

他说，由于购物券僧多粥少，双文丹和哈伦村均只分别获得50张，迫使他们在做出遴选时份外严格，务必选出真正需要的族群，不料事情会有让他们始料不及的变化，让大家因为有需要者恐未能获利而深感遗憾。

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村民指第三方申请肯定获批

林胜龙指出，近日有村民和居民向两村村委冷讽热嘲，暗指村委会诸多刁难。

“他们表示通过第三方申请便肯定获批，言语之间有指村委故意拒绝他们申请的意味，让我们深感为难。我们认为，生活艰苦的单亲家庭和残障人士，比某些年满60岁的长者更需要这张购物券。”

他们说，在发觉受惠名单可能有重叠和处理不当的情况出现后，尽管三番数次向州议员服务中心要求审核名单却遭拒。

“我们求见州议员亦不得要领，被其助理挡驾，反而要求我们等购物日过后方做打算。

我们迫于无奈，唯有通过媒体表明立场和原则。”

哈鲁麦尼没接电话

直至截稿时间为止，哈鲁麦尼并未接听电话，仅通过手机短信要求记者向处理申请的助理查询详情。

其助理亦以身在外坡、电话讯号欠佳无法多说为由，仅是强调服务中心有做申请者的背景调查，但不回应是通过何者检查新村和华裔选民的遴选条件。