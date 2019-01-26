大臣：加强取缔减少蚊症．住家办公室有孑孓罚 雪州大臣阿米鲁丁指出，有鉴于巴生骨痛热症病例近期大幅攀升，为免骨痛热症病例趋势恶化，州政府议决加强取缔工作，只要在住家、办公室单位发现黑斑蚊孑孓，一律开罚单严惩！

阿米鲁丁（中）与行政团队合影。左起为莫哈末扎纳、许来贤、哈妮查、阿都拉昔、罗兹雅、诺阿兹米和莫哈末阿敏。右起为莫哈末亚希、凯鲁丁、西蒂玛丽亚、黄思汉、依兹汉、邓章钦和马斯里。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生25日讯）雪州大臣阿米鲁丁指出，有鉴于巴生骨痛热症病例近期大幅攀升，为免骨痛热症病例趋势恶化，州政府议决加强取缔工作，只要在住家、办公室单位发现黑斑蚊孑孓，一律开罚单严惩！

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口头警告效果不彰

他今早到巴生土地局听取官员汇报后表示，州政府过去都只是给予口头警告，甚至进行许多宣传、教育等防范黑斑蚊滋长工作，但效果不彰。

他披露，州政府意识到巴生的蚊症病例近期大幅度攀升，确实需要进一步加强取缔工作，严惩不爱护环境的居民，才能有效降低骨痛热症病例。

“雪州行政会议上已决定此事，而市议会将在这2周积极展开取缔工作，包括到黑斑蚊热点、住宅区、办公室和商业单位进行检查，发现有孑孓的踪迹，就会开罚单，不再是口头警告。”

他说，雪州政府之前已拟定防范骨痛热症蓝图，不过仍有一些缺陷需修正，预估需要2周时间才能完成。

巡访巴生土地局了解运作

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另外，阿米鲁丁指出，巴生县是州政府展开巡访地方政府以来的第六个地点，而他今日联同其他行政议员来到巴生县土地局，主要是了解地方政府整体的运作。

他说，州政府会听取地方政府的汇报，实际了解地方政府的各小组问题、财政状况及工程施展进度等。

出席会议者包括州秘书拿督莫哈末阿敏、州法律顾问拿督马斯里、州财政司拿督诺阿兹米、行政议员拿督邓章钦、黄思汉、依兹汉、罗兹雅、阿都拉昔、哈妮查、西蒂玛丽亚、许来贤、凯鲁丁、巴生市议会主席拿督莫哈末亚希和土地局官员莫哈末扎纳。