3D女强人‧污水处理厂内仨娇娘 现今时代，男女平等的意识愈加普遍，巾帼不让须眉，女性任高层领导早已不是新鲜事，投入3D工作，即辛苦（Difficult）、肮脏（Dirty）和危险（Dangerous）工作行列中的女性，也越来越多。

现今时代，男女平等的意识愈加普遍，巾帼不让须眉，女性任高层领导早已不是新鲜事，投入3D工作，即辛苦（Difficult）、肮脏（Dirty）和危险（Dangerous）工作行列中的女性，也越来越多。

广告

在英达丽水公司（IWK，Indah Water Konsortium），就有越来越多的女性员工，从事污水处理的相关工作，可见3D工作，并不是女性职业路上的一个绊脚石。作为少数的女员工，在污水处理厂里工作是种怎样的体验呢？本期【焦点】将由英达丽水的3位女职员：陈茹仪、吴晓薇和法蒂拉，诉说她们在职场路上的甘与苦，以及她们投入污水处理工作背后的坚持与热诚。

陈茹仪（项目管理经理）

女性要装备自己，勇于选择向往的职业

外表干练的陈茹仪，在英达丽水担任项目管理经理，扮演著独当一面的领导角色。她主要负责整个项目的设计与管理工作，监督承包商的工作进度，在发展商、业主及承包商之间进行协调和沟通。平日里，她除了会在办公室内处理项目的设计方案与工程编排，不时还需要到工程现场给予指导，处理施工过程中的严峻问题，有如运筹帷幄的谋士，和现场监督指导的监管。

英达丽水向来以男性员工居多，作为公司里少有的女工程师，陈茹仪经常会遇到一些让人哭笑不得的事情。

“每每在还没与业主或承包商见面之时，我就常常被别人误以为是男生，直至见面时，才恍然大悟，哦，原来你是女的！”

然而，在英达丽水工作的这3年里，陈茹仪所面对的巨大难题并不是性别不平衡，而是广大群众对英达利水的刻板印象和固有看法。

广告

一直以来，许多民众会对污水处理厂存有臭气熏天或肮脏的印象，且非常抗拒住家附近建造污水处理厂。然而，随著科技发达，如今的污水处理厂大多采用先进的排污系统，尽力将异味降到最低，即便身在污水处理厂，也不觉嗅到任何异味。

谈及大众的刻板印象，陈茹仪表情严肃地说，随著城市发展及人口密集，英达丽水与社区人民的关系愈加密切，污水处理厂往往建立在社区或住宅区附近，这都是无可避免的趋势。近年来，吉隆坡的道路经常变换，英达丽水的排污人员好不容易才找到民众的住家地点。于此，她促请公众给予高度配合，好让排污人员进入宅内，顺利地完成排污工作。

说话爽朗、笑容甜美的陈茹仪，于3年前选择到英达丽水工作。然而，每每提及英达丽水，很多人都会投以异样眼光，甚至以为在英达利水工作就得常常接触污水，事实上，英达丽水与一般公司无异，它需要任何不同的人才，去处理账目、协调、宣传等工作，以应付各方面的需求。

尽管如此，民众对英达丽水的固有印象，并没有影响陈茹仪对自身工作的热诚。

广告

“这是我的热诚，我并不认为我所从事的工作有甚么让我不舒服的地方，相反，我认为自己并没浪费过去所接受的教育，我会更加努力，让自己有所进步。”

陈茹仪享受她的工作，她也经常鼓励其他女性，时刻装备自己，勇于选择自己真正向往的职业。

每一天，法蒂拉（Fadhilah）会到污水厂做监督工作，好让污水处理工程能够正常运作，确保水质达到标准要求。（图：星洲日报）

法蒂拉（污水处理工程师）

面对挑战、处理压力

前进路上不设限

化学工程学系背景的法蒂拉（Fadhilah Mohamad Zakimi）是一名污水处理工程师。每天早晨，法蒂拉都会穿好靴子，戴上安全帽子，走进污水处理厂做监督和指挥工作；中午以后，她会戴上口罩和手套，穿上实验室工作服，于实验室进行和分析化学实验、制作分析报告等。

除了日常的污水处理运作，英达丽水不时会迎来学校和单位机构前来参观，了解污水处理厂的运作方式和科技，而法蒂拉的工作，就包括了接洽外宾和导览。由于到访的人有著不同的背景，每一次的接洽与导览，都给法蒂拉带来不同的体验。

“印象最深刻的，是我曾接待过巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）的游客，除了跟他们分享污水处理系统的知识，我还从中了解他们的服饰和语言文化，很享受与他们的相处和交流。”

采访当天，我们在法蒂拉的带领下，走到了她平日工作的污水处理厂。其时烈日当空，只见污水处理厂的环境相当整洁，经洗涤器处理，空中所飘散的气味并不至于让人“倒胃口”，也没有一般人印象中的臭气熏天。

在进入英达丽水工作之前，法蒂拉曾在油棕厂工作，秉持著热爱挑战新事物的心，她毅然转换到污水处理的工作行列中，拓展污水处理方面的知识。

“作为女性，应该勇于尝试，不要在追求目标的道路上自我设限。”

对于在职场上打拼多年的法蒂拉来说，每份工作都会有自身的挑战和压力，重要的是，人们如何应对挑战和处理压力。

吴晓薇正在化验污水中的淤泥，以检查淤泥是否维持活跃的状态。（图：星洲日报）

吴晓薇（污水处理工程师）

艰辛工作不分性别，总要有人做

环境工程系学系背景的吴晓薇也是一名污水处理工程师，主要负责处理和管理污水厂的运作，好让整个系统工程能够正常运作，确保水质达到标准要求，以提供干净水源给广大群众，保护环境卫生。

吴晓薇回忆起她3年前进入英达丽水工作的情形，那时年纪轻轻的她经验不多，身旁的工作伙伴大多都是男性，让她在最初执行任务时，与伙伴在沟通方面出现了一些问题。后来，她注意到自己必须更有技巧地与男性员工沟通，逐步调整了自己的说话方式，经过一段过渡期以后，才与伙伴们打成一片。

谈及男女差异的话题，在吴晓薇看来，除了体能，男性和女性员工并没两样。而作为公司少数的女员工，她察觉到近年来大部份的女性能够以更开放的态度看待3D工作，并投身其中，公司内的女员工比例也明显增加至25%左右。

吴晓薇的工作并非安坐在办公室内，每一天，她会花一半的工作时间在污水处理厂做监督，另一半的时间则在室内制作数据分析报告，在实验室内检测液体等等，日复一日地穿梭于偌大的污水处理厂与办公室之间。

处理污水处理厂的工作非常繁重，倘若出现了机器故障，还必须迅速处理，过程之紧急，往往会让人手忙脚乱。曾有一次，污水处理厂的机器出现故障，让吴晓薇非常难忘。

“那一天我在办公室和污水处理厂之间来回了五六次，加上污水处理厂很大，感觉在做运动似的。”

自毕业以来，吴晓薇的工作就离不开“水源”和3D，但她不曾因为工作的艰辛而出现放弃的念头。她认为，这样的工作也许辛苦，但总要有人站出来去做，以保护环境和地球。

“如果每个人都因为3D而不去做，那谁去做？我希望可以尽自己的一点绵力，改变人们的想法，保护和改善环境。”

在结束采访之际，她呼吁民众给予配合，不要把塑料、尿布等扔进马桶，好让污水处理厂的工作能更顺利运作。

“保护环境，除了靠英达丽水的努力，还需要大众的配合。”