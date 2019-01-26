到军警专卖店购全套装备．假警穿真警服行骗 假警所穿警察装备，原来是购自于吉隆坡一家合法军警专卖店，令人难辨警员真伪。

山苏阿马（中）向记者展示所起获的物品；左为拉曼，右是黄永昌。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生25日讯）假警所穿警察装备，原来是购自于吉隆坡一家合法军警专卖店，令人难辨警员真伪。

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巴生南区警区日前逮捕一名假扮警察四处行骗的男子，并起获多样警察装备与用品，如警服、荧光外套、勋章、警帽、警鞋、对讲机、警靴及防弹衣等。

令人惊讶的是，大多数的装备都是“真材实料”，且是我国警员所穿的配备，而嫌犯却可成功从合法军警专卖店购得，因此，嫌犯身份真伪难分，就连反毒机构官员也被骗。

山苏阿马：从各方面展调查

巴生南区警区主任山苏阿马今日召开新闻发布会，透露有关假警行骗一案时，这么表示。

他说，警方是在本月23日于巴生甘榜迪立甘南一带，逮捕42岁的冒牌自武吉阿曼情报组高级警官，并起获一批警察装备。

“经过调查，这些装备确实是来自一家合法的军警专卖店，只有警察才能购买，但嫌犯却能购买，因此警方正严厉调查此案。”

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他说，警方正从各方面展开调查，彻查嫌犯是否是也冒充警员欺骗店员以购买装备，或是其他的因素。

“骗子身穿真警服，确实令民众难以辨识真伪，民众必须与警察保持密切的关系，一旦发现不妥，必须联络警方。”

民众提供线索捕嫌犯

山苏阿马说，这次能够侦破此案也是有赖于民众向警方提供线索，才能成功逮捕嫌犯。

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在场者包括巴生南区警区副主任拉曼、刑事调查主任黄永昌等。

嫌犯曾涉21案件

山苏阿马指出，除了嫌犯近期所干下的10宗案件外，嫌犯还曾涉及21宗案件，而当中多数为假冒警员行骗案。

他说，这10宗案件包括8宗是发生在巴生南区（包括一起涉及鸡奸一名14岁少男的案件），另外2宗则发生在巴生北区。

“受骗者包括酒店主管、国家石油供应商、治安委员会主席、福利机构主席、反毒机构官员、保安人员、村长、商家、商人、司机和劳工等。”

他说，警方目前已向地庭申请延扣嫌犯，从本月的24日扣留至本月27日为日；而此案将在刑事法典第384（勒索）条文、第170条文（冒充公务员）及第377C条文下（违反自然性行为），进行调查。

至少5次鸡奸少年

一名14岁少年被嫌犯在一个月内至少鸡奸5次，甚至导致肛门出现损伤。

三苏阿马披露，警方事后将这名少年送往巴生中央医院接受检查时，医药报告显示肛门有曾遭异物插入的伤痕。

他说，警方向该名少年录取口供时获知，嫌犯曾于近期1个月内，至少5次鸡奸少年，惟少年并不记得到底被鸡奸多少次，仅记得最近一次是向警方报案的当日早上（1月23日）。

新闻背景：假警向女子索钱

警方是于本月23日下午1时10分，接获一名巫裔女子的投报，指一名自称为警员的男子，向她要求5000令吉，以便协助释放她被警方逮捕的丈夫，同时也可清除案底。

同时，警方也收到投报指嫌犯涉嫌鸡奸一名14岁的少男，所以警方立刻展开行动，并成功于23日当日，在巴生甘榜迪立甘南，逮捕身穿警监制服的嫌犯。