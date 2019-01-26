妇女投诉神庙主持骗财骗色·紫南坛坛主澄清另有其人 马口一名朱姓神庙主持人被华裔妇女投诉骗财骗色，引起社区议论纷纷，流言蜚语众多，不幸“中枪”而被朋友纷纷来电求证的马口甘榜英达紫南坛坛主朱志强现身澄清，直言当事人不是他，而是另有其人，而且他已经67岁，并非60岁，而且其神坛是设在甘榜英达新村，并非卫星市花园。

（森美兰．马口26日讯）马口一名朱姓神庙主持人被华裔妇女投诉骗财骗色，引起社区议论纷纷，流言蜚语众多，不幸“中枪”而被朋友纷纷来电求证的马口甘榜英达紫南坛坛主朱志强现身澄清，直言当事人不是他，而是另有其人，而且他已经67岁，并非60岁，而且其神坛是设在甘榜英达新村，并非卫星市花园。

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朱志强说，他是于40年前开设了紫南坛，一直以来都是与妻子及家庭一起居住在马口，不曾到吉隆坡发展。此外，现年67岁的他属于道家派系，与其他宗教信仰并没有交流，因此完全不知此事。

有信众说，其实早在一两周前，有一个相信就是女事主的人，在社交网页“马口吹水站”上发帖声称自己被骗，然而出现神转折情节，即是自行道歉，最近女事再在吉隆坡公然向政治人物投诉被人骗财骗色，让人感到非常惊讶。