1个月偷逾300沟盖．2贼落网再捉8回收商 一个月内偷走逾300个沟渠铁盖，2名小偷最终落入警网！

马兹兰（中）率领一众警官展示警方起获的沟渠铁盖。左三起为陈胜利副警监及苏尼吉副警监；右一起为鲁斯迪高级助理总监及再努丁；右四为罗斯里助理总监。（图：星洲日报）

（吉隆坡25日）一个月内偷走逾300个沟渠铁盖，2名小偷最终落入警网！

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上述2名小偷经常横行布城住宅区一带偷沟渠铁盖，结果在一次干案时被闭路电视拍下，最终被警方掌握线索，双双落网。警方在后续行动中，再逮捕8名包括涉嫌购买赃物的旧物回收业者及他们的外籍员工助查此案，起回80个沟渠铁盖。

损失近3万

吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰在新闻发布会上指出，警方在本月6至17日共接获9宗投报，调查发现在布城第8区、第11区、第1区及蒲种布特拉柏兰岭4个地区，竟有332个沟渠铁盖被偷走，总损失金额估计有2万9880令吉。

马兹兰指出，布城警方联合吉隆坡警察总部刑事情报组（D4）根据情报于上周四（17日）晚上至翌日凌晨，先后在加影和安邦逮捕2名来自吉兰丹及柔佛的印裔男子。

他说，警方先在晚上11时30分，在加影美华山庄住家逮捕一名有2项毒品前科的37岁男子，惟他尿检过关；警方随后在凌晨1时40分，在安邦美华花园逮捕一名32岁的吸毒者，但他没有犯罪记录。

“警方在行动中起获2辆干案时的桥车，并在车里起获咳嗽药水、哥冬水及少量冰毒；警方向嫌犯供词后获悉，他们将偷来的沟渠铁盖卖给加影锡米山的2名回收商。”

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突击回收商单位起80沟盖

马兹兰指出，警方在上周六（19日）的后续行动中，突击上述2间回收旧物的单位，逮捕3名印裔男子、3名孟加拉男子及2名缅甸男子，起获80个各尺寸铁沟渠盖。

“2名印裔男子是旧物回收商，惟只有其中一人有营业准证，另一人则非法；并有一名印裔是罗里司机，至于5名孟加拉及缅甸外劳则是他们的员工；警方初步调查相信他们都知道所购买的沟渠铁盖是赃物。”

他说，10名落网者年龄18至47岁，除了2名业者及司机今日延扣到期外，另外7名嫌犯则仍被延扣至明天。

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警方援引刑事法典379（偷窃）条文、1952年危险毒品法令15（1）（a）条文、12（2）（拥毒）条文及1952年毒药法令30（3）条文下调查2名涉嫌偷窃的嫌犯，5名外劳则在1959/63移民局法令39（b）（滥用签证）条文及6（1）（无持有证件）条文下被对付。

马兹兰也说，起获的沟渠铁盖重达3至5公斤，目前1公斤市价为1令吉90仙，布城区多处的沟渠铁盖被人偷走后，留下悬空的路洞，对驾驶人士及行人构成威胁。

出席新闻发布会者包括布城刑事调查组主任陈胜利副警监、布城警区主任罗斯里助理总监、刑事调查主任鲁斯迪高级助理总监、吉隆坡副总警长拿督再努丁及吉隆坡刑事调查情报组警官苏尼吉副警监。