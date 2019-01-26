78贩档店户陆续迁入．山力花园新巴刹今启用 山力花园新综合式巴刹明起正式启用，共78个贩档及店户今日已陆续迁入，准备做生意。

新综合巴刹共有两层，楼上食肆地方宽敞，共有13个食店。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影25日讯）山力花园新综合式巴刹明起正式启用，共78个贩档及店户今日已陆续迁入，准备做生意。

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拒搬早市小贩不被纳入巴刹

早前多次表态拒绝搬到蕉赖鸿运花园新地点的早市巴刹小贩依然不被纳入新综合巴刹，发展商会在春节过后，收回他们目前经营的临时地点，进行工程，因此他们最迟得在2月底前搬走。

毗连旧巴刹的小贩今早到新巴刹视察环境，他们受询时表示，市议会已发出通知，要他们最迟在今天迁入，至于摊位租金多少却未有定案，据知租金会微涨。

据观察，以湿巴刹为主的新综合巴刹，摊位长16尺，宽4尺，水电费自付，如果需要用电，摊贩须向国能公司提出申请。

加影市议员依凡今早陪同媒体巡视新综合巴刹环境时表示，巴刹底楼有49个摊位，其中6个猪肉档集中在后方，其余则是鸡肉档、菜档及鱼档等，底层还有16间店面，楼上则是食档及民众会堂。

旧巴刹地段改为停车场

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他指出，市议会已通知旧巴刹小贩从1月15日起可以迁入，在26日就正式营业；而旧巴刹的地段将会改为停车场用途，预计可停放超过百辆轿车。

他认为，早市巴刹小贩要求迁入新综合巴刹一事，难以成事，且市议会已指示有关小贩必须迁往蕉赖鸿运花园。

“虽然小贩不愿离开经营已有40年的地方，但这是市议会的决定。有数名早市巴刹小贩要求在新巴刹范围的路旁摆档做生意，但巴刹范围的道路只供车辆及罗里行驶，不可以摆档做生意。

“新巴刹已无空档位，我会尽量协助安排合适地点，让他们继续做生意。”

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早市小贩：若不获安排

将硬闯新巴刹摆档

据了解，早市巴刹多名小贩已决定，若在迁离之前，市议会仍未安排他们搬往新巴刹做生意，他们将硬闯新巴刹摆摊，无惧执法组取缔。

小贩萧赐华说，他们接获在1月15日须搬走的通知，市议会较后与发展商商议后，决定华人新年后才让他们搬走。

“我们由始至终是要在新综合巴刹做生意，不是被安排到陌生地方。”

盼回旧巴刹营业

他披露，如果市议会不针对要求作出适当安排，他们唯有把档口移到该巴刹马路旁，一旦执法组驱赶，他们誓作出反抗。

“州议员已承诺会协助我们，可是至今未有消息……我们最希望能够搬回旧巴刹，只是距离搬迁时间越来越紧迫，能否回去旧巴刹，也无下文。”

莫汉（旧巴刹公会秘书）：早已接获通知迁入

“小贩早已接获通知，可于1月15日起迁入新巴刹，惟大家都拖到25日才搬进来。”