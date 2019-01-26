南洋妈妈留给孩子的味道———椰子糖 一颗颗香浓的椰子糖，就成了许多人心目中的味蕾记忆。

在那个物质并不丰富的年代，孩子们总要等到过年时节，才有机会尝到各种糖果糕饼。为了满足孩子们味蕾上的奢侈愿望，每逢农历新年来临之际，左邻右舍的妇女们就会聚在一起，有说有笑地制作糕饼：椰子糖、鸡蛋饼、花生饼、米埕等等，除了做给自家小孩，还会分享给亲朋好友，以分享和联系情感为乐。其中，一颗颗香浓的椰子糖，就成了许多人心目中的味蕾记忆。

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“椰子糖就好比是南洋妈妈留给孩子的一种味道和手艺，虽说别的地方也会有，但在这儿的椰子糖，有它独特的风味。”

音乐人友弟的母亲麦英，就是友弟所提及的“典型的南洋妈妈”。在友弟心中，妈妈总是为家庭无私付出，不求回报，从没有顾及自己的需求和享受。每逢过年时节，友弟妈妈必定会在家制作椰子糖。和其他小孩一样，小时候的友弟常常会引颈期盼新年的到来，以吃到美味的椰子糖和新年糕饼。长大以后，友弟常年在外演出和参与活动时，总不忘给宾客和朋友们分享妈妈亲手制作的椰子糖，由于独特的古早风味，椰子糖深受越来越多人的喜爱。

“当时朋友经常都会问到，友弟妈妈的糖有没有啊？”久而久之，大家就习惯了“友弟妈妈椰子糖”这样的叫法。

友弟的妈妈生前是一名割胶工人，而爸爸是罗里司机，两老退休后都相依为命。友弟在回忆往事时表示，自爸爸去世以后，妈妈显得有点不知所措，身体状况也逐渐下滑，为了让妈妈有所寄托，友弟的脑海中冒出了念头——和妈妈一同经营椰子糖的生意，着手创立“Yudimama\'s”手工椰子糖的品牌和设计。遗憾的是，在品牌尚未推出之际，友弟妈妈因病逝世。也因此，“Yudimama\'s”名字背后，除了隐藏着友弟对妈妈的怀念，也肩负了传承南洋妈妈好手艺的信念。

友弟的椰子糖工厂设立在其家乡文冬老家“牛背小居”，除了售卖椰子糖，也欢迎公众预约参与椰子糖制作工作坊。她非常鼓励亲子或师生参与椰子糖的制作，体验到制作糖果的乐趣。

对于音乐人友弟来说，制作椰子糖和唱老歌的本质相同，希望借着味蕾和歌声，把记忆中那份甜美的人情味传承下去。（图：星洲日报）

椰子糖VS健康养生

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一颗椰子糖，固然能勾起许多人的情感记忆。然而，随着人们的健康意识抬头，椰子糖是否会和健康养生相冲突？

友弟对此解释，从前人们所使用的是蔗糖，相对健康，但如今大多是精制白糖，孩子们吃多了更会出现好动、暴躁等症状，导致人们畏糖如虎。“我们无可否认‘糖是不好的’这个说法，但这里不是指传统的糖，而是指现今加工的糖。”

在那个物质并不丰富的年代，孩子们总要等到过年时节，才有机会尝到各种糖果糕饼。为了满足孩子们味蕾上的奢侈愿望，每逢农历新年来临之际，左邻右舍的妇女们就会聚在一起，有说有笑地制作糕饼：椰子糖、鸡蛋饼、花生饼、米埕等等，除了做给自家小孩，还会分享给亲朋好友，以分享和联系情感为乐。其中，一颗颗香浓的椰子糖，就成了许多人心目中的味蕾记忆。

趁着难得的机会，孩子们得以放下手机或玩具，体验制作椰子糖的乐趣。瞧，孩子们专心搓糖的样子多可爱呀！（图：星洲日报）

留给孩子的味道

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为此，友弟采用了比白糖更昂贵、营养价值更丰富的黄糖，为传统椰子糖注入营养概念。她表示，如今市场上充斥着具有色素与味素的糖果，例如水果味果冻并不是源自真正的水果，巧克力糖也不存在真正的巧克力。

“要吃糖，就吃好糖。“印象中的椰子糖，总被一层缤纷的彩色纸包裹着，但友弟所制作的椰子糖，却使用了透明的糖果纸。“如今的颜色糖果纸跟白糖一样，大量生产以后，就开始加工了。”出于健康考量，友弟将典型的彩色糖果纸替换成透明糖果纸，只留少数的椰子糖继续使用颜色糖果纸，好让人们勾起熟悉的回忆。

友弟的椰子糖工厂设立在其家乡文冬老家，除了售卖椰子糖，也欢迎公众预约参与椰子糖制作工作坊。（图：星洲日报）

全手工制作

椰子糖几乎以全手工制作，全程包括搅拌、搓糖、切糖、包糖、装糖多个步骤，前半部份需要一气呵成，不能停歇，后半部份需要众人的分工和配合，因此，制作椰子糖除了需要很有耐心，还考验着人与人之间的默契和互动。

采访当天，我们来到了友弟的文冬老家，只见大人和小孩们一同在厨房内，欢欢喜喜地制作椰子糖，在大人的协助下，孩子开心地学习搓糖，还做出各种形状的“椰子棒棒糖”。

现代社会人们拥有许多的物质享受，手中的一台手机如同全世界，缺乏了真实的“体验”，友弟希望能借着椰子糖的制作体验，给孩子带来教育意义，拉近大人和小孩之间的距离，将椰子糖的情怀和真挚的情味流传下去。

“制作椰子糖是一个记录工作，如果不去介绍，或许它就会慢慢消失了。”对于音乐人友弟来说，卖椰子糖和唱老歌是同出一辙的，将那份甜美的人情味，传承下去。

友弟妈妈椰子糖共有5款包装，分别是芝麻、文冬姜、文冬榴梿、原味和综合口味。（图：星洲日报）

准备材料：新鲜椰浆、麦芽糖和黄糖。（图：星洲日报）

1.将新鲜椰浆、麦芽糖和黄糖倒入锅内，紧接着不停地搅拌。（图左）2.糖浆沸腾时，会冒起许多泡泡，浓郁扑鼻的椰香更是弥漫了整间屋子。（图：星洲日报）

3.随着熬煮时间越长，糖浆会愈加浓稠和凝固，此时需要更加用力去搅拌。大约45分钟后，待糖浆呈泥状，即可将糖浆捞起。（图左）4.把热乎乎的糖浆搓成条状。由于糖浆温度很高，双手必须承受热度，有技巧地搓动糖浆。（图：星洲日报）