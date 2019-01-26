2019美洲杯小组抽签‧巴西遭南美群雄围攻 巴西将在A组和另3支传统南美球队较量，他们分别是秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉。这是巴西和秘鲁连续第3次在美洲杯小组赛中相遇。

（图：法新社）

（巴西利亚26日综合电）2019美洲杯的分组抽签有了结果，卫冕冠军智利与乌拉圭一起被分在C组，巴西与秘鲁分在A组，阿根廷与哥伦比亚同在B组。

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继在美国举行的2016年美洲杯“百年杯”之后，2019年的美洲杯又回到南美。巴西是举办这次由12队参加的美洲杯的东道主，其中包含了所有南美足协属下的国家队，另外还有两支“嘉宾球队”——亚足联（AFC）的日本队和卡塔尔队。

巴西将在A组和另3支传统南美球队较量，他们分别是秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉。这是巴西和秘鲁连续第3次在美洲杯小组赛中相遇。

阿根廷哥伦比亚小组碰头

同时，在前两届美洲杯决赛的点球大战中惜败智利的阿根廷，将在小组赛中迎来哥伦比亚的挑战。此外，他们的小组中还有即将举办2022年世界杯的卡塔尔。

尽管与巴西和乌拉圭同为第一梯队，但阿根廷要想在小组赛中战胜哥伦比亚，可能会面临一段艰难，哥伦比亚此前在2016年美洲杯上拿到第3。

智利寻求3连冠

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这将是智利自2016年百年美洲杯以来的首次重大国际赛事，因为他们未能获得去年世界杯的决赛圈资格。目标3连冠的智利和乌拉圭被分在C组，这可能是这一小组最重要的一场比赛。厄瓜多尔和日本是C组中的另外2队。

美洲杯小组赛将于6月14日开始，决赛将于7月7日在马拉卡纳举行。