狮城宣传海报摆乌龙·错把“鱼生”写成“余生” 此“余”非彼“鱼”！宣传海报摆乌龙，广邀居民来同乐，却错把“新年捞鱼生”写成“新年捞余生”。

社区海报错把“新年捞鱼生”写成“新年捞余生”。

（新加坡26日讯）此“余”非彼“鱼”！宣传海报摆乌龙，广邀居民来同乐，却错把“新年捞鱼生”写成“新年捞余生”。

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年长居民觉得“不吉利”，担心“触霉头”，年轻居民倒觉得无所谓，因为海报印有华文和英文，意思还是可以传达。

居民黄先生联系《联合晚报》，指女皇镇一带的惹兰鲁马丁宜第7座组屋，电梯告示板上一张新年社区活动海报，其中一张“新年捞鱼生”活动海报打错中文字，“捞鱼生”写成“捞余生”。

记者事后到场了解情况，发现第7座组屋和第9座组屋的电梯口也张贴着同一张海报。

居民王润贵（83岁）说，“余生”意指晚年或侥幸保全的生命，在新年期间使用这样的字眼，感觉很不吉利。

居住在该区的退休华文教师陈智君（67岁）则担心年轻一代会误把“鱼生”写法当成“余生”。

尽管如此，一些年轻居民觉得没关系，陈先生（25岁，学生）说：“我其实没注意到有错字，我看的是海报上的英文，所以还是知道它想传达的意思。”

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惹兰鲁马丁宜居委会在回复联合晚报时说，他们已经知道有失误，并已重印海报。负责人也就海报造成的不便，特别是感觉被冒犯的居民表示歉意。