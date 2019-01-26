冯伟衷追思会·千人灵堂泪崩哀悼 千人灵堂泪别伟衷，哀悼失去一个前途无量的帅艺人、斯文有礼的有为青年，部长议员神情肃穆，粉丝痛哭，父母也悲恸落泪。

今早公众、多名政要和艺人陆续到灵堂致哀，人数估计上千人。（图：联合早报）

（新加坡26日讯）千人灵堂泪别伟衷，哀悼失去一个前途无量的帅艺人、斯文有礼的有为青年，部长议员神情肃穆，粉丝痛哭，父母也悲恸落泪。

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在纽西兰军训意外身亡的28岁新加坡艺人冯伟衷，遗体昨天傍晚5时45分左右由军机运抵巴耶利峇空军基地之后，晚上9时20分左右抵达设在麦波申巷第82A座综合亭的灵堂。

灵堂昨晚是私人时间，留给冯伟衷的亲友、同事和军中同袍。今早是家属和亲友的私人丧礼，中午12时开放给粉丝瞻仰。

《联合晚报》报道，公开追思会从今午12时起开放至明午12时，让公众吊唁，送他最后一程。出殡仪式明午进行，新加坡国防部将为冯伟衷举行军事丧礼。

昨晚只开放让亲友、同事和军队同袍吊唁，但仍有上百名公众到场致哀。艺人权怡凤、徐彬、谢静仪和宗子杰最先到灵堂，看到冯伟衷的灵柩时都忍不住落泪，场面感伤。

今早公众、多名政要和艺人陆续到灵堂致哀，人数估计上千人。新加坡国家发展部长黄循财、麦波申区议员陈佩玲和通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖都神情肃穆。

不少艺人到场后都互相拥抱安慰，难忍泪水。

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其中新加坡阿姐郑惠玉也来到冯伟衷灵堂吊唁，她眼中含泪，谈起伟衷是个好学的孩子，也是一名有潜质的演员时，她不禁落泪。

李铭顺与范文芳夫妇今天中午也抵达灵堂吊唁。

胡佳琪崩溃后，由姐姐胡佳嬑和一名好友搀扶她走出灵堂。

艺人陈莉萍、陈澍城与陈泰铭。（图：联合早报）

有女粉丝提早一个半小时就来排队，哭说听到冯伟衷过世的噩耗，她当场崩溃，她形容冯伟衷开朗、有礼貌与谦虚，英年早逝太令人心痛。

冯伟衷的父母一路伴随爱儿遗体从纽西兰回新，如今白发人送黑发人，情何以堪。记者现场见他们悲恸落泪，令旁人见了都鼻酸。

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在冯伟衷父母的陪同下出现，女友胡佳琪一身黑抵达灵堂时，忍不住难过落泪，与陈汉玮相拥互慰。

冯伟衷的艺人女友胡佳琪今早约11点20分与冯伟衷的父母抵达灵堂，胡佳琪一身黑衣，也戴了墨镜，表情哀伤。

据观察，她先到棺木绕了一圈，之后转身看到陈汉玮时，就忍不住难过落泪，两人互相拥抱安慰，不时掩住部份脸拭去泪水，接着静静坐在陈汉玮身边。

没一会，她走到灵堂帐篷后面一个小角落，静静地看自己的手机。

自冯伟衷出事后，痛失男友的胡佳琪情绪起伏大，这几天继续上传好些和男友相关的贴子，以自己的方式怀念爱人。

胡佳琪今早约11点20分与冯伟衷的父母抵达灵堂，表情哀伤。（图：联合早报）

胡佳琪看到陈汉玮时，就忍不住难过落泪，两人互相拥抱安慰。（图：联合早报）

胡佳琪：盼男友入梦

“我有两次感觉到他的存在”

另外，胡佳琪今早在IG限时动态上，放上好几段视频与话，她说自己睡不好，最多是4小时，提到男友家人不是圈内人，希望大家给于他们空间。她也驳斥男友照片被利用在网上牟利。

她说等丧礼过后，愿意接受媒体访问，但给她数个星期，因为所有事情发生得太快。她一直希望男友托梦给她。她也说：“对于那些好奇的人，是的，我有两次感觉到他的存在。”