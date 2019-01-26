senQ第30家分店‧设于汝来永旺 汝来永旺的senQ分店日前开张，並举办促销活动，吸引大批人潮排队抢购。

各项促销活动吸引顾客排队抢购。

(汝来讯) 汝来永旺的senQ分店日前开张，并举办促销活动，吸引大批人潮排队抢购。

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促销活动包括以10令吉出售500个知名品牌电子产品、透过EZ Credit购买可享40%折扣、只需1令吉可享有独家24个月更换保修、为各银行信用卡使用者提供长达36个月的免息分期付款、赠送神秘礼物等。

该公司也正在进行“双重佳节，双重奖励”活动，senQ将为其PlusOne会员推出系列诱人优惠，主要合作伙伴如三星、松下电器、夏普、索尼、华为、LG、东芝、日立、伊莱克斯、遍视力、老板电器、美国国际集团、永旺等都参与其中。

董事经理林金兴指出，汝来永旺senQ是全马第30家分店，Senheng与senQ目前有113家分行；公司有计划将它们合并，达致2020年仅有100家分行的目标。

他说，网购已成为现代人的购物趋势，许多网民透过网页图片、资料来“货比三家”，因此公司随后会主攻网购市场，除了在分行设立陈列室外，也让网民透过页面就能对产品一目了然。

他指出，去年的网页游览率平均每月达100万次，网购利润虽然仅占3.07%，但营业额高达3800万令吉，今年希望能增加至1.2亿令吉。