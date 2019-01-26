大马壁总年度颁奖礼‧茜娃桑嘉莉膺女最佳‧纳菲兹旺获男最佳 大马男子壁球一哥纳菲兹旺和女子后起之秀茜娃桑嘉莉，週五在大马壁球总会年度颁奖典礼当选年度最佳男女球员。

纳菲兹旺去年在共运会、亚运会的表现出色，当选了大马2018年最出色男子壁球员。

（吉隆坡26日讯）大马男子壁球一哥纳菲兹旺和女子后起之秀茜娃桑嘉莉，週五在大马壁球总会年度颁奖典礼当选年度最佳男女球员。

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去年是32岁的纳菲兹旺生涯最辉煌的一年，他在4月参加黄金海岸共运会时，为大马赢得男单铜牌，创造历史。之后，他在8月参加雅加达-巨港亚运会时，在男单赢下铜牌，还在男团赛为国赢得一枚金牌。

而年仅20岁的茜娃桑嘉莉，她在亚运会女单赛场索得银牌，帮助女团赢得铜牌，还赢得了英国青少年赛奖杯以及全国冠军。不过，目前正在美国求学的茜娃桑嘉莉未能在当天出席领奖。

萧昱贤最出色青少年球员

至于青年级别方面，萧昱贤和艾法阿兹曼分别成为2018年最出色的青年球员。

当晚莅临年度颁奖典礼的嘉宾包括大马奥理会会长拿督斯里诺萨、大马壁球总会会长聂拉津以及联昌基金会首席执行员拿督哈米达。