不满社媒贴文影射涉贪污．马华9前市议员报警 不满社交媒体贴文影射涉及贪污和向小贩收取夜市及年货城“台底钱”，马华古来9名前市议员联合向警方投报促请介入调查，还该团队一个公道。

马华古来前市议员针对戴立贵脸书贴文向警方报案，促请警方介入调查。（图：星洲日报）

（古来25日讯）不满社交媒体贴文影射涉及贪污和向小贩收取夜市及年货城“台底钱”，马华古来9名前市议员联合向警方投报促请介入调查，还该团队一个公道。

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马华前市议员今午在前马华古来市议员党鞭陈宝光率领下召开新闻发布会，出席者包括：吴南锋、温俊豪、郭锦运、刘佑利、徐国胜。

陈宝光指出，行动党古来市议员戴立贵于去年12月6日，通过脸书个人专页转发士乃区市议员郑凯聪在柔州议会提出建议提高市议员津贴相关新闻时贴文，影射古来前市议员曾涉嫌工程贪污及收取“台底钱”做法。

“此外，一名华裔男子也在脸书个人专页发表贴文，发表嘲讽马华马华前市议员过去向市集及年货城小贩收取‘台底钱’，这些子虚乌有的污蔑性言论，已经严重损害马华前市议员的名声，及掩盖我们过去为民服务所付出的努力。”

他指出，古来市议会任何工程皆进行公开招标，投标者也需要拥有合法执照，戴立贵的贴文不仅不符合逻辑，若他确实掌握有人涉嫌贪污舞弊的证据，应当向有关单位做出投报。

“我们欢迎戴氏就贪污事件向警方或反贪会投报，而非因某害群之马的行为肆意发表贴文，破坏全体前市议员的努力及名声。”

贴文内容仍在流传

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陈宝光指出，有关贴文内容至今仍在流传，该团队也接获不少民众及党员询问，令他们觉得有必要对此事采取法律行动讨回公道，因此于本月14日针对有关帖文向警方报案。

他说，由于警方指此事件涉及刑事及贪污罪，因此也将交由反贪会进行调查。

他坦言，马华前市议员秉持义务为民服务的精神，过去为民服务也不计回报，但不应因此被套上莫须有的罪名。

另一方面，他也强调关于有指马华前市议员涉嫌向年货城小贩收取“台底钱”的指控，在2015年至2018年时该团队也已向警方备案及做出澄清，如今再次有人旧事重提，令他们深感不满。

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吴南锋也指出，希盟市议员有意争取提升津贴，应通过正确管道积极提出申请，而不是采取污蔑手段来合理化提升津贴课题的诉求。

戴立贵：没针对马华前市议员

行动党市议员戴立贵针对马华前市议员不满其脸书贴文留言一事回应指出，他的贴文并没有针对马华前市议员，有关收取“台底钱”也并非针对夜市小贩及年货城，因此不理解为何马华市议员如此“敏感”。

他表示，509大选后，确实数名人士向他投诉申请廉价屋需要给“台底钱”，但投诉者并不是指马华的前市议员，而是另外一个政党的人士。

对此，他也欢迎马华前市议员报警或向反贪污委员会投报，以便让有单位进行调查。