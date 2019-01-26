重盖屋顶．维修厕所．百合花园巴刹将关3周 柔佛再也区州议员廖彩彤宣布，将于2月10至28日，暂时关闭百合花园巴刹3星期，以进行维修工作，包括重盖屋顶、维修厕所及破损围篱。

黄佩施（右起）陪同廖彩彤向小贩们了解巴刹设施失修的情况。（图：星洲日报）

（柔佛．新山25日讯）柔佛再也区州议员廖彩彤宣布，将于2月10至28日，暂时关闭百合花园巴刹3星期，以进行维修工作，包括重盖屋顶、维修厕所及破损围篱。

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根据当地小贩指出，百合花园巴刹是于1996年启用，至今已23年，目前有15个档口售卖生鲜蔬果、肉类和杂货。

廖彩彤：会督促工程尽速完工

廖彩彤也是柔佛州妇女发展及旅游委员会主席。她于今早在负责百合花园的新山市政厅市议员黄佩施陪同下，前往百合花园巴刹视察情况时指出，早在大选前至今，已多次接获该巴刹小贩的投诉，指屋顶多处破洞，逢雨漏水，厕所不通，以及围篱遭倒下的树毁坏。

她感谢新山市政厅及市议员逐步处理有关问题。

她说，尽管维修工作耗时3星期，但为着不妨碍小贩们营业，当局会督促工程尽速完工。

尽管有小贩献意维修屋顶工程分阶段进行，让小贩们能够在维修期间继续营业，惟，她表示，维修屋顶的工程是将现有的屋顶新锌片拆除并更新，基于安全考量，还需暂时关闭。

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至于有小贩提议让他们暂时在巴刹外围临时摆档的建议，她表示，将交由新山市政厅及市议员与小贩们商讨后做出决定。

她指出，有关屋顶漏水的情况，是在5年前开始出现。

她说，有关维修工作，将由该巴刹管理公司负责，有关维修情况以及暂时关闭的消息已通知所有被影响的小贩，有关小贩的反馈将交由新山市政厅和市议员与小贩们商讨出最佳的解决方案。

她指出，基本设施对地方居民来说非常主要，包括巴刹、礼堂等，所有提升工作及维修工作都必须持续进行，而她也会监视这方面问题。

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谢宋明：若准外面摆摊也可以

谢宋明（55岁，鱼贩）表示，百合花园巴刹自1996启用至今，多年来已有屋顶漏水的情况，有时早晨的雾水也都会滴落下来，使得满地都是水，但不至于积水，此外，也因沟渠经常阻塞而衍生出卫生问题。

他表示，该巴刹向来没有没有照明设施，小贩们都得自行拉电来装置电灯。早期很高现在100令吉每个摊位不一样他说，原打算在巴刹暂时关闭时休息，毕竟鲜鱼不能存放太久，但假如获准在巴刹外摆摊，他也能够接受。

苏文海：担心顾客流失

苏文海（39岁，杂货商）表示，希望维修工程能尽快完工，因为一方面担心顾客流失，一方面也因为工人没能上班就失去收入，也会造成顾客不方便。

他说，该巴刹小贩向来是在清晨5时过后准备开档，人潮从清晨6时30分至9时30分之间涌入。

他说，即便地方政府允许小贩能在巴刹暂时关闭期间在外围摆档，他也会因为杂货种类和数量多，而无法每天搬动售卖，因此选择暂时休息。

柔佛再也嘉年华降租金

另一方面，针对“柔佛再也嘉年华”（Karnival JohorJaya，前称柔佛再也年货城），廖彩彤指出，自当局接手后，已成功重整并协助降低了档口租金，将租金定价至2800令吉。

她希望，在接手管理后，“柔佛再也嘉年华”能够成为买年货的特区之一，并将租金定价，来减少对摊位租金的争议。

她指出，该嘉年华共融入65个摊位，多数是原有的柔佛再也花园商家。

她认为，相比商场内，以及附近的茂奥斯丁花园、美家乐花园以及柔佛再也花园年货城，“柔佛再也嘉年华”的摊位租金相较来得低。