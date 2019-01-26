下课仅3个月‧雅尔迪姆重掌摩纳哥 去年因季初表欠佳而在10月遭摩纳哥解雇的雅尔迪姆，将与摩纳哥签下2年半的合约。

雅尔迪姆在去年10月才被摩纳哥炒掉，结果让人意外的是仅相隔3个月，摩纳哥又重新聘请回这位葡萄牙籍教练出任主帅一职。（图：美联社）

（法国‧巴黎26日综合电）雅尔迪姆重返接掌摩纳哥主帅的职位，填补亨利被炒留下的空缺。

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去年因季初表欠佳而在10月遭摩纳哥解雇的雅尔迪姆，将与摩纳哥签下2年半的合约。

摩纳哥是在本周四终止亨利的合约，该队目前在法甲积分榜上排名倒数第2，在21轮比赛中仅取得15分。

摩纳哥副主席瓦西利耶夫解释为何重新聘请雅尔迪姆，他说，摩纳哥目前经历非常艰困的时期，他本人需要负起很大的责任，因为卖掉太多主力球员，即使是后来有投资买进其他球员，但是错误已造成。

他表示，与雅尔迪姆解约也是不够成熟。

他说，亨利是一名伟大的球星，但是由于摩纳哥卖掉很多主力球员，加上不少球员受伤，令摩纳哥难以施展抱负。

他表示，球会认为应该给雅尔迪姆另一个机会以继续主帅的角色。

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瓜帅摸不著头脑

与此同时，他也向亨利致谢，后者在摩纳哥非常时期挺身而出执教，以带领前东家克服目前的难关。

曼市主帅瓜迪奥拉坦言，他不明白摩纳哥为何炒掉亨利，认为亨利需要更多时间。

不过，亨利在执教期间，无法带领摩纳哥在主场取得任何胜利。无论如何，亨利指出，他依然享受在摩纳哥执教的时光。