冯润光体育馆管理权风波．MPKK：事关州政府颜面．“管委会不能草率发声明” 武吉甘蜜社区管理委员会（MPKK）强调，冯润光体育馆管理权关系到州政府及地方政府的颜面，相关人士不能在没有官方文件、不遵守官方程序及没有厘清官员权限的情况下，草率发表声明。

（柔佛．武吉甘蜜25日讯）武吉甘蜜社区管理委员会（MPKK）强调，冯润光体育馆管理权关系到州政府及地方政府的颜面，相关人士不能在没有官方文件、不遵守官方程序及没有厘清官员权限的情况下，草率发表声明。

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该委员会秘书陈建才今日发表文告指出，体育馆管委会在去年12月份自称有注册及有报账，是不确实的；而今年1月15日才注册成功的管委会，却能超越州政府委任的社区管理委员会，获得公共设施的管理权，是朝野权限不分，让人无所适从，也为当地居民带来不便。

“我们在进行搜索后，证明管委会没有地契，所以他们自称有地契，也是不合乎事实的说法。”

针对印有“马华”字眼的椅子，他认为既然椅子已经捐出，就应该抹去该字眼。

针对该会第三度报案内容，他表示，该会是基于管委会仍非法向民众收租一事，向警方提呈证据，要求警方进行调查。

他日前与社区管理委员会主席李长江，针对冯润光体育馆管理权风波一事发表声明，并指该会已就此事展开后续行动，惟现阶段不便透露详情。