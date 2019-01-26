备战2020年23岁以下亚洲杯‧王金瑞最终考察 大马在金边国家体育场举行的东南亚22岁以下足球赛中被列进B组，同组的队伍有印尼（2月20日）和缅甸（2月22日）。

（吉隆坡26日讯）下月在柬埔寨举行的东南亚22岁以下足球赛，将成为王金瑞挑选备战2020年亚洲23岁以下足球赛的最后观察机会。

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大马在金边国家体育场举行的东南亚22岁以下足球赛中被列进B组，同组的队伍有印尼（2月20日）和缅甸（2月22日）。

在国家体理会面试州队主教练后，王金瑞表示，参加东南亚22岁以下足球赛的球员将来自去年12月越南报纸杯21岁以下足赛及最近的曼谷系列友谊赛中，选出合适的阵容参赛。

他表示，他将给这些球员参赛的机会，以便可以竞争进入23岁以下队。

他说，东南亚22岁以下足球赛和亚洲23岁以下足球赛的阵容可能不一样，因为他还在考察数名球员，是否该给多一次机会，抑或是寻找其他新球员。

大马在亚洲23岁以下足球赛入选赛中，被列进与中国、寮国和菲律宾同列J组。