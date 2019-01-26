意甲‧蓝鹰不易啃‧祖云欲延续不败 为了保住不败金身，祖云需要葡萄牙巨星C罗在本轮联赛发挥正常水平，但C罗此前遭到逃税案缠身，不禁让人担心这会影响他在场内的表现。

在困扰自己多时的逃税案解决后，C罗已一身轻，他能在对垒拉兹奥时没有后顾之忧力争进球。（图：法新社）

（罗马26日综合电）“C罗”罗那多的逃税案已经解决，这让他能在本轮意甲联赛对垒“蓝鹰”拉兹奥时忘掉烦心事寻求破门，以助“斑马军团”祖云杜斯继续保持本赛季联赛不败金身。

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祖云在本轮联赛客场对垒实力不俗的拉兹奥，斑马军团在双方过去5次对决3胜2负，因此此番交手没有必胜的把握。祖云在开季迄今的20轮联赛18胜2平，与法甲的巴黎圣杰门成为本赛季五大联赛两支仍未尝败绩的球队，目前积56分高居榜首，领先第二名的拿波利多达9分。

C罗解决逃税案

为了保住不败金身，祖云需要葡萄牙巨星C罗在本轮联赛发挥正常水平，但C罗此前遭到逃税案缠身，不禁让人担心这会影响他在场内的表现。

不过，他在上轮联赛结束后前往西班牙出席法院聆讯时，接纳检察官的建议，承认自己在2011至2014年效力西甲皇家马德里期间逃税约1400万欧元（约6500万令吉），因此被判刑23个月。但是，由于C罗只是初犯，因此根据西班牙法律，他少于两年的判刑将改为缓刑，这样就无需入狱，只需缴交1880万欧元（约8800万令吉）的罚金就可。

如今在困扰自己多时的逃税案解决后，C罗已一身轻，他能在对垒拉兹奥时没有后顾之忧力争进球。目前，他在联赛上阵20次贡献14球5助攻，与桑普多利亚的奎利亚雷拉和亚特兰大的扎帕塔并列射脚榜榜首。

蓝鹰主场没占优势

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C罗所有联赛的进球中，有6个是在主场打入，另8个是在客场，因此在这样的情况下，他本轮作客蓝鹰破门的机率蛮高。

拉兹奥在过去两轮联赛1平1负，且过去13次在联赛主场对垒祖云3平10负，本轮不受看好能取胜。



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