新年买气热不起．昔公市业者：多年来“最静”一次 昔加末公市业者生意在过去数个月内骤降30%至40%，至今仍感觉不到农历新年“买气”，业者叹：“只能寄望农历新年前数日，否则就是最严寒新年。”

上午10时余，昔加末公市已难见人潮。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末25日讯）昔加末公市业者生意在过去数个月内骤降30%至40%，至今仍感觉不到农历新年“买气”，业者叹：“只能寄望农历新年前数日，否则就是最严寒新年。”

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农历新年进入倒数10日，昔加末公市业者向星洲日报《大柔佛》社区报表示，市场的低落买气已经持续数个月，新年买气不如过去般是预料中事，但近日市场“静悄悄”的程度却是多年来首次遇到。

部份业者提及，生意在数个月前下滑30%至40%令他们大感吃不消，也因此不看好今年的农历新年买气。

“加上现今百货市场林立，种种因素对业者造成极大打击。目前原产品价格低落，昔加末从事相关领域者多，更能感受到冲击。”

他们表示，只能等待农历新年前数天，游子回乡后的情况。若届时仍旧“静悄悄”，今年对业者而言，恐怕就是最严寒的农历新年了。

鱼类缺货且价格高

鱼贩郑文富表示，过去农历新年前一个月就可以逐渐感觉到市场“热”起来，但今年却是至今仍未有新年买气。

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“过去，消费者在一个月前开始订购新年的鱼类，这个时候也开始到来拿货。但是，今年的订单少了一半，加上许多鱼类缺货且价格高，受到极大影响。”

他提及，今年的农历新年气息至今仍“静悄悄”，是多年来“最静”的一次。

“以往的这个时候，鱼贩都忙着处理消费者订购的鱼，哪还有空闲的时间？今年只能等候下个周末，看看届时情况如何了。”

生意下滑30%至40%

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豆腐业者张子威表示，市场买气受到打击并不是近期的事，其生意在过去数个月来下滑了30%至40%。

他说，今年的农历新年前夕特别“静”，就连消费者也会提及市场静悄悄。

上午10时就难见消费者

杂货业者杨楚汉指出，昔加末公市的农历新年气息向来慢热，但今年的情况却是历年来最“静”的一次。

“市场低迷已有数个月的时间，农历新年的买气慢热是我们预料中事，并不敢寄望太多，只能等待农历新年前的最后一个周末。”

他说，昔加末公市从前营业至下午两三时，但现今上午10时就已经难见消费者，可见其中的巨大差别。

只能寄望新年前两三天

菜贩郑天云表示，他的生意从去年五六月开始就下滑约40%，民众捉襟就肘，整个市场都受到影响。

他说，经历多个月的低落买气，加上现今百货市场林立，因此，他未有因农历新年而大量进货，唯会在新年前一周多添加部份货源。

“从前，新年前约10天就开始见到人潮，但现在只能寄望新年前两三天的日子。”