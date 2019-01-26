林伟弘．安全驾驶，平安过年 根据峇株巴辖市议会交通委员会常月会议的报告，峇县每个月平均约有10人死于交通意外，连带严重影响死者家庭成员的生活，令人感到难过与悲伤。

根据峇株巴辖市议会交通委员会常月会议的报告，峇县每个月平均约有10人死于交通意外，连带严重影响死者家庭成员的生活，令人感到难过与悲伤。

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我是市议会交通委员会的成员之一，开会时我和市议会、交警、陆路交通局和公共工程局官员一同探讨死亡车祸的肇因，透过数据发现死亡车祸的地点并没有集中在某些路段。在会议上，交警代表告知驾驶者的态度和不遵守交通规则，如驾驶时使用手机，都是车祸的导因之一。

我认为在减少交通意外方面，市议会能做的是可以在管辖的范围内，车流量大的地方，重新规划交通，增加明显的交通指示牌和夜间照明灯。

以重新规划交通为例，去年11月7日，我受商家委托，把车祸频频发生在法蒂玛路（峇株巴辖林氏宗祠天后宫前）的问题带入市议会讨论后，市议会决定把天后宫前面的一小段路改为单行道。

在未改道前的一个月内，这个路段就发生了5起车祸，庆幸的是在改道后至今都没有发生车祸。

虽然改道会让部份商家和公路使用者感到不方便和不习惯，但为了多数人的安全，大家都欣然接受。

在我负责的第三区白沙浮路段也是属于交通相当繁忙的路段，我常常收到投诉，有关路段出现拥堵和胡乱停车问题，我也促请市议会和交警多加关注和改善。然而，由于有关道路是在公共工程局的管辖范围内，要解决当地的交通问题需要与有关当局一同配合与讨论。

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要解决这棘手的问题，当然也需要当地居民的合作，大家一同商讨短期和中长期的解决方案。

有关路段的使用者，应有包容的态度，放慢车速，小心驾驶，同时发挥礼让精神，尽量避免车祸的发生。我相信大家都不愿意看到交通意外发生，造成人命伤亡和财物损失，而是希望看到有预防的措施。

再过10天，农历新年即将来临，离乡背井的游子都会驱车回乡过年，预计在农历新年期间峇县的车流量将大幅度增加，不常回乡的游子可能不像我们一样熟悉峇株巴辖的每条大街小巷，希望驾驶人士给予更多耐心，更希望驾驶者遵守交通规则，驾车时不要使用手，更不要醉酒驾车、闯红灯、超速等。佳节来临，安全第一，希望大家都能平平安安与家人团圆，过个太平年。若是情况允许，大家可以响应共车计划，减少塞车。

在接下来的日子，若市民有建设性的意见与建议，欢迎随时联络我以集思广益，共同改善峇株巴辖的交通，减少峇县的车祸率和死亡率。

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最后，我祝福大家己亥年平安快乐！恭喜发财！