英足总杯‧红魔客场破兵工厂‧索帅保持100%胜率​ 索帅在去年12月中上任以来率队击败了卡迪夫、哈德斯菲尔德、伯恩茅斯、纽卡索、里丁、托登罕热刺、布莱顿和阿申纳，当中打入22球，场均高达2.75球。

因伤休养一段时间后总算复出的桑切斯（右）击败本季末将退役的阿申纳门将切治，成为曼联3比1获胜的功臣之一。（图：法新社）

（伦敦26日综合电）索尔斯克亚在英足总杯第4圈（32强）率领“红魔”曼联客场以3比1击败“枪手”阿申纳后，继续在其上任以来执教的8仗保持全胜，被球迷称为“Mr.100%”。

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曼联在英足总杯第四圈迎来对垒阿申纳的激战，后者在上轮联赛的“伦敦德比”以2比0击败切尔西，因此士气正佳，但红魔技高一筹，凭藉桑切斯、林加德和马夏尔破门，拿下了胜利。

其中，桑切斯和林加德的进球只相差了149秒，前者在第31分钟助队打破僵局、林加德则在第33分钟扩大比分。

此役后，索帅在去年12月中上任以来率队击败了卡迪夫、哈德斯菲尔德、伯恩茅斯、纽卡索、里丁、托登罕热刺、布莱顿和阿申纳，当中打入22球，场均高达2.75球。

除了一波创纪录的连胜，让曼联改打攻势足球的索帅还激活了一众前场球员，博格巴、拉什福德和马夏尔此前已证明了实力，此役轮到桑切斯和卢卡库交出出色的表现。

桑切斯弑前东家

桑切斯此前在对垒纽卡索和里丁时连场送出助攻，但他接下来因伤缺阵，直到此役才复出。这是他继上赛季冬季转会加盟曼联以来，第2次倒戈旧主，首次是在去年4月杪，当时曼联主场以2比1取胜。

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而此番在转会后首次重返酋长球场，桑切斯迎来漫天的嘘声，但他不慌不乱，以进球回应所有前东家的球迷。桑切斯进球后张开双臂庆祝，虽然没有过分激情的动作，但他没给阿申纳留情面，这算是宣告自己和枪手已彻底恩断义绝。

卢卡库拉边献2助攻

如今，桑切斯终于收获索帅执教曼联后的首个进球，他的红魔生涯会否迎来转折点，将备受关注。

卢卡库则在此役一反常态踢右边锋，结果他为桑切斯和林加德送出了助攻，赛后当选最佳球员。在此前效力西布隆和埃弗顿时位置常常拉边的卢卡库在此役从中锋的位置撤下后体现了很好的效果，他拿球和做动作的空间都增大了，让他可以直接面对龙门进攻，而不想此前一直背对龙门护球，发挥了自己的脚下技术和速度。

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索帅：这是我上任以来最佳一战

索帅在赛后受访时表示，这是他上任以来球队表现最好的一场比赛：“我们在此役看起来更像一个整体，球队的组织也更有架构，相比起此前对垒热刺，我看到更多的进步。但是，我们接下来还得继续努力，在对垒强队时加强防守端的表现。”

而在另一场比赛，英冠的布里斯托城以2比1击败了同为英冠球队的博尔顿。