亚洲杯‧上届冠亚军同日出局‧澳韩难敌阿拉伯风 本届亚洲杯的复赛第二日迎来大爆冷，上届冠亚军“袋鼠国”澳洲和“太极虎”韩国分别不敌东道主阿联酋和卡塔尔出局，让人始料未及。

2022年世界杯东道主卡塔尔在复赛以1比0击败韩国后，历史首次晋级亚洲杯半决赛，全队在赛后兴奋庆祝。（法新社照片）

（阿布扎比26日综合电）本届亚洲杯的复赛第二日迎来大爆冷，上届冠亚军“袋鼠国”澳洲和“太极虎”韩国分别不敌东道主阿联酋和卡塔尔出局，让人始料未及。

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本届亚洲杯在25日迎来复赛的另两场争夺，率先登场的上届亚军韩国意外以0比1不敌卡塔尔，接下来卫冕冠军澳洲也以0比1不敌阿联酋，两队携手书写了本届赛会的最大冷门。

3支西亚军围攻日本

而在早前一日进行的复赛，伊朗淘汰中国、日本战胜越南，意味著共有3支西亚球队闯入了半决赛。而亚洲杯上一次有3支西亚球队晋级4强，分别是在1988和1996年，当中在1996年时，半决赛全部由西亚球队包办，最终沙地阿拉伯夺得了冠军。

如今，亚洲杯在时隔23年再次迎来西亚球队强势的情况，而日本能否在遭到西亚球队的夹击下杀出重围，备受瞩目。不过，日本在半决赛的对手是亚洲一哥伊朗，要突围而出并非易事，而伊朗若成功取胜，那本届赛会的冠军就肯定将落入西亚球队的手中。

卡塔尔让人惊艳

身为2022年世界杯东道主的卡塔尔是凭藉中场哈特姆绝杀，成功击败韩国，历史首次闯入半决赛。而在本届赛事展开迄今，卡塔尔在5仗打入12球，当中还未丢1球，防守端的表现让人感到惊艳。

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韩国出局后创造过去15年以来在亚洲杯的最差战绩，这是他们继2004年的复赛不敌伊朗后，再次无缘半决赛。

韩国不满进球遭判越位

太极虎在第80分钟由前锋黄义乔破门，但主裁却鸣哨表示越位在先，这让亚洲天王孙兴慜和一众韩国球员感到不满，他们在赛后围住主裁，为进球被吹越位抗议。

不过，韩国最终还是要接受输球的事实，孙兴慜在赛后表示：“我知道很多人对我们有很高的期望，我现在很伤心，因为我未能踢出自己的最佳水平，而这场比赛也给予我们一个教训，那就是亚洲没有任何一个对手是可以轻易击败的。”

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如今，孙慜将提前返回托登罕热刺，而在凯恩和阿里受伤下，他将在进攻端承担更大的责任。

东道主阿联酋的前锋马布胡特打入全场唯一进球，助队在复赛以1比0击败卫冕冠军澳洲，而他在本届赛会已打入4球，图为他进球后庆祝。（法新社照片）

具滋哲宣布退出国家队

另外，效力德甲奥格斯堡的韩国29岁中场具滋哲在此役后宣布退出国家队。

具滋哲在2008年开始代表韩国队出战，一共出场76次打进19球，而在2011年的亚洲杯，他以5球荣膺金靴。

因在世界杯后经历换血，导致澳洲在本届赛会表现不佳，他们在小组赛首仗就曾爆冷不敌约旦，之后在复赛遭阿联酋前锋马布胡特攻破龙门输球，连续两届赛会闯入4强的纪录被终结。