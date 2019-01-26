若防火安全低逃生门有障碍物．玻消拯局将对付违例商家 农历新年将近，将有不少公众到访商店、超商购物，玻璃市消拯局局长鲁西沙提醒商家尤以霸级市场须关注建筑物防火安全及逃生通道，以免发生意外造成无路逃生。

张洁盈（左）从鲁西沙手中接过嘉许状。中为玻州消拯局副局长凯鲁里扎尔。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央25日讯）农历新年将近，将有不少公众到访商店、超商购物，玻璃市消拯局局长鲁西沙提醒商家尤以霸级市场须关注建筑物防火安全及逃生通道，以免发生意外造成无路逃生。

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他今日在玻州消拯局总部举行的常月集会后告诉媒体，该局将会在佳节前夕到商业单位展开突击检查，若发现商业单位的防火安全低，逃生通道也有障碍物，将会对付。

去年火灾率偏高

鲁西沙说这个月开始吹东北季候风，至6月是旱季，据去年记录火灾率偏高，与前年同期比较，也增加30%投报率，主要是增加丛林和公开焚烧，因此公众勿公开焚烧，特别是稻农在2月至4月稻米收割季节期间，尽量减少焚烧稻草稻田。

“我了解不能避免焚烧稻田，但是稻农须小心关注和控制焚烧情况，以免蔓延到稻田旁的住家，而且甘榜道路狭窄，消防车很难进入，要到火场救火也耗时。”

询及有木屋区消防栓不足，影响救火工作事宜，鲁西沙说，行动组将将会不定期检查各地消防栓情况，若需要增加，特别是高危地区，当局将会建议增设消防栓。

玻州消拯局（行动）助理局长菲道斯解释，玻璃市港口渔村木屋区去年发生火灾，当地有消防栓但水压低，消拯队安排水槽车到场，同时也灌溉海水灭火。

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去年接949宗投报

2018年玻州消拯局接到949宗投报包括556宗火灾、385宗拯救及7项特别任务，有一宗虚报；2017年765宗投报包括383宗火灾、377宗拯救及4项特别任务。

去年，该局也发出2张新的消防证书（FC），28张更新消防证书，另外防范组也到150户单位检查防火设施，共发出170张传票给违反消防条例譬如逃生通道有障碍物的单位业者，同时也发出入伙纸证书（CF）及完工及符合证书（CCC）给16项工程。

鲁西沙也颁发嘉许状给优秀表现的消防员及多家媒体，包括本报高级记者张洁盈。