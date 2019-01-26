“让你帅气上路”·殡仪馆负责人为冯伟衷整理遗容 ：“我的心都碎了” 一名殡仪馆负责人在脸书写下了自己忍住眼泪，为冯伟衷整理遗容的过程，文字令人深感揪心。

（新加坡26日讯）“棺木打开的那一刻，我的心碎了。”

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一名殡仪馆负责人在脸书写下了自己强忍泪水，为冯伟衷整理遗容的过程，文字令人深感揪心。

据《联合早报》报道，该名负责人洪钰琇（Ang Jolie Mei）于凌晨在脸书上发文，透露自己昨天为冯伟衷整理遗容。

她在文中写到：“当我掀开棺盖的那一刻，我心碎了。我忍住泪水，因为我必须让你体面、有型、帅气地上路。”

她说，那是她第一次近距离与冯伟衷接触，那一小时内，她更认识冯伟衷。

“我们为你穿上你最喜欢的黑色衣服。你的胡渣，我们为你细心修剪。你的眉毛，我们为你小心梳理。你俊俏的脸庞，我们为你温柔上妆。你的发型，由你的发型师帮你做好造型。现在，你已经做好准备，走上红毯。”

洪钰琇透露，当自己得知冯伟衷不幸逝世的消息后，整夜无法入眠。“我一直在想，为什么？为什么会发生这样的事？为什么你来不及闪躲？”

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在为冯伟衷化妆的过程中，洪钰琇表示，“这一小时里，我脑海里只想着把你送回家，让你在更好的状态下，回到你家人及亲友的身边。”

她当下只有一个念头，要尽全力让冯伟衷在最佳的状态下“走人生的红地毯”回家，因为对冯伟衷而言，都是他应得的。

冯伟衷的遗体昨天（1月25日）抵达新加坡后，先被送到殡仪馆的化妆间，由专业遗体化妆师先整理一下大体，过后才送往灵堂。