胡喜明．请不要把遗体照放上网络

为何要把在意外中身亡的遗体照放上网络或在社交媒体转发？

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休旅车在槟城大桥遭撞后连人带车坠海一案，当轿车及卡在车内的遗体成功捞上岸后，网络和社交媒体迅速疯传未经马赛克的死者遗体照，一张又一张的照片在无数人的手机及电脑荧幕流通，人们对照片发出各种评论及怜悯声，却甚少人在第一时间删除照片，终止一切的讨论及转发行为。

率先把照片放上网供人议论的人，对我来说，实在是极度无脑且缺乏同理心的人，无论放照片上网的本意是什么，这种行为本身已是极不恰当。

试想，作为家属，谁会希望世人看见亲友不加掩饰的死相？作为一个人，有人会希望自己的遗体被陌生人如此公布在网络上，供人检视及议论？

这不需要什么深奥的换位思考或同理心，人们只要在发放或转发死者照片前，想一想本身若不幸身亡，是否希望遗体照片被如此对待便行。除非是心理不正常之人，才希望自己的遗照公布让人雅俗共赏吧。所以，几乎可以确定，把其他人的遗照放上网的人，是八卦的吃瓜群众，此举止只为满足自己的好奇心。

寻常人因为满足本身的八卦而转发死者照片让人恨得牙痒痒，媒体工作者把意外身亡的死者照片未经马赛克便发布上网，则是应该被严厉谴责的违背职业道德的行为。

我记得数月前在大山脚交通圈发生的一起摩哆骑士被车撞当场毙命的意外，当时一家媒体把死者脑浆四溢的遗体照，直接放在脸书专页上，甚至还有马路上脑浆的特写，看得我不只胆战心惊，更是满腔怒火。

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这名骑士是我的中学同学，想当然，我根本无法接受媒体把我同学死状凄惨的照片放上网，更何况这是一家新闻机构，令同是身为媒体工作者的我感到羞耻。

失去亲友对家人来说，已是一件非常悲伤的事，然而比悲伤更悲伤的是，在这个网络发达的时代，还要做好心理准备去面对吃瓜群众及一些没有道德的媒体，肆意把死者照片发布上网及随之而来的种种议论。这很无奈，却是这个时代的人们，必须直面的扭曲。

（作者为本报记者）