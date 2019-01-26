陈婉欣．减价减价！ 在旅行社上班，我的日常是接电话、见客人、回复电邮、发报价单、开各种套票、定团等等。众多工作中，与人沟通特别挑战。

在旅行社上班，我的日常是接电话、见客人、回复电邮、发报价单、开各种套票、定团等等。众多工作中，与人沟通特别挑战。

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尽管带着多真诚的笑容，提到钱就伤感情。

“哇，你们的价钱那么贵！扣一点吧。”

“不好意思，这是公司的定价。”

“我们总共有4个人，你现在打回去总社问，说不定他们今天心情好，愿意扣。”

话毕，我已忍不住大笑，客人想必被我的笑声感染，也一起笑了。没办法扣钱，只好以小礼物取代，幸好善良的客人还是接受了。一招不能打天下，有时也会给客人坑。

“有什么送？行李牌（luggage tag）有吗？

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我不要便宜货。”说完还一副不屑的样子。

天！有礼物送也嫌！真难服侍！

我沉住气，笑着回应“我可以送你限量版护颈枕。”客人看了看，点头满意，开心离去。

稍微松一口气，回到位子，电话响起。该死，又是喊价的客人！

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“你们有卖xx车票吗？跟你们买，和在日本买，哪里比较便宜？”

“是的，我们有卖，价钱是马币xx。”

“老实说，你们到底赚多少呢？”

废话！不赚钱怎么开门做生意呢！

我深呼吸地回应，“我们的价钱受汇率牵动，你若觉得这价钱高，可以等下个星期看。”

“依你经验，下星期会跌价还是涨价呢？”

如果我有预测能力，早就不用工作了吧！

“我没办法预测，或者您和货币兑换商检查就大概懂了。”

一天，客人上门要买交通票，谈起价钱后脸色大变！

“你们的价钱很贵，你看我如果上网买才这个价钱。”

“我们是不同的公司，价钱也不同。”

“怎么价钱相差那么远！太贵了！减价吧！”

面对顽强的客人，基于礼貌，我只好打太极圆场。

“请问你几号出国呢？这套票有效期为3个月。”

“多两天就飞了。”

这下可好，机会在我方，我必大胜！

“现在网上买也来不及了，你既然来到，我马上开票给你，请问你要付现金还是信用卡？”

客人无奈地递信用卡，我则心里庆幸打了一场胜仗。

每天面对形形色色的客人，有时很想破口大骂，有时气到无话可说，但确实磨练我的机智和耐性。要做一个敬业的服务员？我才起步呢！

（作者为旅游顾问）