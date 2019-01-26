女友发飙捅他13刀！ 战斗男出庭下跪求婚 俄罗斯一名男子遭女友连捅13刀，险些丢掉性命，不过他没有怪罪女友，反而为女友求情，甚至在法庭内向女友求婚，荒唐的情景让法官与检察官都看傻眼。

（俄罗斯‧莫斯科26日讯）俄罗斯一名男子遭女友连捅13刀，险些丢掉性命，不过他没有怪罪女友，反而为女友求情，甚至在法庭内向女友求婚，荒唐的情景让法官与检察官都看傻眼。

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俄罗斯《西伯利亚时报》报道，30岁受害男子沙库尔（Shakur）日前与女友发生剧烈争吵，女方情绪失控，拿起小刀连捅男友13刀。被刺伤的沙库尔及时被送到往医院，经过一番抢救后成功保住小命，他在医院住了3周后才获准出院。

女方后来被控上法庭并且承认罪行，身为受害者的沙库尔不但没有怪罪女友，反而替她向法官求情，说女友会下杀手，只是因为“她喝醉了”，接着就立刻在法庭中向女友求婚，还说自己已经在筹备婚礼了，正要敲定结婚日期，希望女友能获得轻判，好早日决定婚期。

沙库尔荒唐举动让现场的法官与检察官都傻眼了，法官一番斟酌后，决定延期再审，并要求沙库尔这段期间内想清楚，是否要再帮女友求情，甚至跟她结婚。