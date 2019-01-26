印尼羽球超级500赛‧2局负里奥冠军‧顺莹缘悭决赛 大马的陈炳顺与吴柳莹今日在印尼羽球超级500赛混双半决赛中，以直落2局输给印尼强敌旦都威与莉莉雅娜，缘悭决赛。

陈炳顺（右）与吴柳莹在印尼羽球超级500赛混双半决赛中再次不敌宿敌旦都威与莉莉雅娜，无缘闯进决赛争冠，无论如何，顺莹组合在新年连续3站参赛，1个冠军两个打进半决赛，表现还是值得表扬。

（雅加达26日综合电）大马的陈炳顺与吴柳莹今日在印尼羽球超级500赛混双半决赛中，以直落2局输给印尼强敌旦都威与莉莉雅娜，缘悭决赛。

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在这场重演2016年里约奥运会决赛中，列为6号种子的顺莹组合，以20比22、11比21不敌宿敌旦都威与莉莉雅娜，第11次输给旦都威与莉莉雅娜，其中莉莉雅娜在本周印尼超级500赛后就退役，转投商场。

顺莹首局领先连丢5分遭逆转

炳顺与柳莹曾在首局前半段一直处于领先，不过在16比13后，连丢5分，然后力追扳平19比19，在19比20落败下救下一个局点，可惜最终在加点赛依然落败，丢失首局。

在次局中，顺莹组合一直处于落后，半局就以3比11遥遥落后，最终难以力挽狂澜。

旦都威与莉莉雅娜将在明日混双决赛中对阵中国首号种子郑思维与黄雅琼或日本3号种子渡边雄太与东野有纱争夺冠军。

在率先结束的两场女双半决赛中，里奥冠军兼2号种子松友美佐纪与高桥礼华经1小时 20分钟的激战，以22比20、20比22、21比12险胜印尼4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮，明日决赛迎来韩国的金昭映与孔熙容，后者同样需激战3局以13比21、22比20、21比16力挫日本3号种子松本麻佑与永原和可那晋级。

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阿山亨德拉坐亚望冠

印尼资深组合莫哈末阿山与亨德拉在首场男双半决赛中以直落2局21比11 、21比17轻取中国的韩呈恺与周昊东，决赛料碰上自己人首号种子马古斯与凯文桑加亚，后者在稍后半决赛对丹麦的5号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申。

在男单半决赛中，夺冠大热门首号种子桃田贤斗将火并丹麦的6号种子安赛龙，安赛龙在昨晚男单复赛中以21比18、21比14击退中国里奥冠军兼4号种子谌龙。

东道主的约纳丹在另一场男单半决赛对丹麦新星安东森。

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中国在女单半决赛有两位亮相，何冰娇对印度的赛娜，陈雨菲火并西班牙世界冠军马琳，欲包办决赛权将非常不易。