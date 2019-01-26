槟国际美食节又来啰！．4月在槟岛与威省两地举行 第三届槟城国际美食节于4月13至28日在槟岛与威省两地举行，展现多样化的本地及国际美食。

黄龙观（右）教导制糕点的方法；左为黄茁原及杨顺兴。（图：星洲日报）

（槟城25日讯）第三届槟城国际美食节于4月13至28日在槟岛与威省两地举行，展现多样化的本地及国际美食。

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今年美食节有3大主要活动，即“街头美食节”、“槟城的味道”在槟岛举行，以及威省举行的“槟城海鲜大汇集”。

4月13至28日为期16天

槟州旅游发展、古迹、文化及艺术委员会主席杨顺兴在新闻发布会上说，为期16天的美食之旅，让民众品尝槟城各式各样充满魅力的在地美食。

出席者有槟州环球旅游机构总经理黄茁原及糕点文化坊首席执行员黄龙观。

主办单位即日起，公开征求美食供应单位（如小贩、咖啡馆、酒店和餐馆），参加为期16天的美食节，联络网页：[email protected]​。

2019年槟城国际美食节主要活动详情

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“街头美食节”

槟州各著名的小贩云集土库街，带来各自的拿手好菜，令人垂涎三尺的小吃。

日期：2019年4月13及14日

时间：下午5时-晚上11时

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地点：土库街

“槟城的味道”

展现最佳的咖啡厅、酒店和餐厅等等当代美食，让民众一次尝尽所有美食。

日期：2019年4月20及21日

时间：下午5时-晚上11时

地点：加拉歪路

“槟城海鲜大汇集”

马来西亚最大的畅货购物中心（DesignVillage Outlet Mall）化身成为海鲜爱好者的游乐场，可以尝尽各种各样的海鲜美食。

日期：2019年4月27及28日

时间：下午5时-晚上11时

地点：峇都交湾Design Village Outlet Mall