挑战闯山又渡河‧阿Jib驾Jeep 前首相拿督斯里纳吉今早在丹绒马林一个露营地亲自驾驶四轮驱动车，除了在崎岖山路行驶，还直驱渡河；他表示，这是一个具挑战性又有趣的活动，也希望可以鼓励大马人民参与这一类的休闲活动。

纳吉亲自驾驶四轮驱动车，车上还贴有其肖像贴纸。（截图自视频）

（霹靂‧怡保26日讯）前首相拿督斯里纳吉今早在丹绒马林一个露营地亲自驾驶四轮驱动车，除了在崎岖山路行驶，还直驱渡河；他表示，这是一个具挑战性又有趣的活动，也希望可以鼓励大马人民参与这一类的休闲活动。

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网传一则视频，显示纳吉亲自驾驶着一辆四轮驱动车缓缓下河，河内大小石子遍布，使四轮驱动车上下颠簸，但成功渡河，视频最后还有人喊“Bossku”。

纳吉今天中午在永泉茶室享用了印度扁担饭后受询时表示，该处是在雪兰莪和霹雳州边界，道路为山路，必须使用四轮驱动车才能行驶，有的地方甚至被逼过河，是一个充满冒险性的新体验。

他表示，他亲自驾驶四轮驱动车，这是一个令人感到满足的休闲活动，因为间中可以感受有时会被人们忽略的大自然之美，是我国的天然美景。

车子开始渡河。（截图自视频）

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