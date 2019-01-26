西班牙坠窄井幼童证实已死 西班牙2岁幼童尤伦误坠油井钻孔，被困110公尺深地底长达13天，救援人员终于进到井内，可惜只找到他的尸体，他的父母更因此哭断肠。

男童父母知道孩子身亡，更因此哭断肠。（图：法新社）

（马德里26日讯）西班牙2岁幼童尤伦误坠油井钻孔，被困110公尺深地底长达13天，救援人员终于进到井内，可惜只找到他的尸体，他的父母更因此哭断肠。

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当地官员证实，救援人员周六凌晨1时25分，找到“小孩已无生命的身体”。本月13日，尤伦在父母不注意下，误坠入一个油井钻孔，由于孔洞太过狭窄，救援困难。救援人员曾放探测工具进入为个钻孔，可是没探测到生命迹象，只找到属于尤伦的头发及随身携带的一包糖果。

超过100名救援人员未放弃，在钻孔旁钻掘出一条约90公尺深的通道，专家利用胶囊从通道进入地底，再打通一条横向通道，连接尤伦所在的位置。报道指出，钻挖人员配备氧气罩进入地底以人手挖掘横向通道，由于空间窄小，只能跪下或俯身以工具挖掘，每40分钟换人一次。

救援工作花费约50万英镑（271万令吉），引起全国关注。各地民众手持烛光集会，为尤伦打气，可惜最终未能救出尤伦。