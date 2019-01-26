西甲‧梅西充足电复出‧巴塞拿希罗纳开刀 领头羊“红蓝军团”巴塞罗那和“白衣军团”皇家马德里分头在客场出战，有望全取3分，继续巩固前列位置。

梅西养精蓄锐重返首发，势要率领巴塞罗那向希罗纳拿下胜利。（图：美联社）

（希罗纳26日综合电）星期日的西甲第21轮，领头羊“红蓝军团”巴塞罗那和“白衣军团”皇家马德里分头在客场出战，有望全取3分，继续巩固前列位置。

广告

巴塞西班牙杯落败

欲寻反弹

刚在西班牙杯8强落败后，巴塞急需反弹重返胜轨，他们要向主场应战的希罗纳拿下联赛8连胜，以便能巩固榜首（46分）位置。红蓝军团寄望轮休回归的梅西发力，毕竟后者是球队本赛季关键一员，已经连续6场比赛进球，状态出色。他将与好搭档苏亚勒搭档，能够弥补登贝莱受伤的影响。

在防守方面，红蓝军团近5场联赛丢了3球，好在狂进了15球，强大火力弥补了防线问题。排名第12的希罗纳则已经连续9场不胜（5和4负），士气跌到谷底，而且过去7场比赛都有丢球，届时面对巴塞恐凶多吉少。

皇马喜迎阿森西奥

贝尔回归

另一边厢，索拉里执教的皇家马德里（36分）要趁著连胜势头在客场掀翻埃斯班奴，以追逐身前5分差距的老二马德里体育会。赛前白衣军团迎来利好，锋线大将阿森西奥和贝尔都归队训练，能伤愈复出增强球队攻击线实力。

索拉里表示：“现在我们踢得很好，球队能去争取些什么，我们要留在西班牙杯和欧冠杯，前提是在联赛表现出色追赶前列，目前的势头是大家都乐于看到的。”

广告

对比起来，埃斯班奴过去5场只胜1次（其余2和2负）状态一般，一旦防守出现漏洞，极有可能在自家地盘被对手双杀。