圣杰门或安排手术‧内马尔缺阵恐比预期长 在欧冠16强比赛即将到来之际，巴黎圣杰门球星内马尔再次受伤，让法甲豪门的欧冠前景蒙上了一层阴影。

（法国‧巴黎26日综合电）在欧冠16强比赛即将到来之际，巴黎圣杰门球星内马尔再次受伤，让法甲豪门的欧冠前景蒙上了一层阴影。

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虽然圣杰门官方还没确定内马尔的具体缺阵时间，但是法国媒体《巴黎人报》的一则消息让巴黎球迷更扎心，10天之后对内马尔进一步检查，并且不排除直接进行手术治疗的可能性，这也意味著内马尔暂别绿茵场的时间比外界猜测的还要长。

圣杰门将在欧冠16强中客战英超豪门曼联。近些年，圣杰门在转会市场上不断加大投资力度，旨在获得欧冠冠军，登顶欧洲之巅，但却连年遭遇重创，尤其是在欧冠淘汰赛阶段。去年2月，内马尔就因右脚第五根跖骨骨折进行手术，导致他缺阵数月。

联赛斗雷尼斯绰绰有余

圣杰门将在内马尔缺阵的情况下坐镇主场迎战中游球队雷尼斯，但卫冕冠军还有姆巴佩与卡瓦尼等人在，要想全取3分还是绰绰有余。积分榜上，19轮不败的圣杰门10分领先踢了22轮的里尔，联赛冠军早已是囊中物。

去年9月在联赛首循环交手，圣杰门作客3比1击败雷尼斯。雷尼斯目前排名第9，战绩8胜6和7负。