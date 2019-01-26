下山挖宝：来西岭华小校友会．走一趟孙中山之旅 要是没人提起，西岭已经没有多少人知道，原来孙中山曾经到此一游，西岭华小校友会二楼礼堂，就有2张孙中山遗像，左右各一张倚着窗，仿如盯着窗外日升月落日，至今仍在细心点算吉南西岭的岁月。

邱秋耀向记者指出志“孙文补签”的孙中山先生遗像。（图：星洲日报）

要是没人提起，西岭已经没有多少人知道，原来孙中山曾经到此一游，西岭华小校友会二楼礼堂，就有2张孙中山遗像，左右各一张倚着窗，仿如盯着窗外日升月落日，至今仍在细心点算吉南西岭的岁月。

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其实，听闻西岭华小校友会有2张孙中山遗像时，就好像西岭人被询及是否知道校友会的会所里有2张孙中山遗像一样，脑海会冒出一个大问号，然后反问；“真的吗？不知道哦……”。

致电查询，获西岭华小校友会主席拿督邱秋耀证实之后，也随邱秋耀到校友会的会所走一趟孙中山之旅，依约到访那一天，已在会所一楼等着邱秋耀马上引领记者到二楼，去看属于西岭华小校友会的宝贝——孙中山遗像。

邱秋耀：老旧建筑经历无数岁月

孙中山遗像迷一般地存在，邱秋耀说，今天校友会的会所，就是当年母校的校舍，孙中山遗像一直就挂在同一位置上，意即在他的学生时代，孙中山就已挂在学校内。

随邱秋耀拾着梯级上二楼，踩在二楼楼板传出的吱呀声，除了告诉来访者建筑物已老旧，储二楼的所有东西，也同样经历了无数岁月更迭。

随着邱秋耀的脚步趋近孙中山遗像，眼光与遗像对接上时，遗像旁发黄的衬托纸、相框的设计等，毫不保留地告诉来访者：“我经历的，叫年代。”

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孙中山先生遗像下方有绘者的落款与年份。（图：星洲日报）

学生看遗像鞠躬行礼

当记者向邱秋耀追问2张遗像“来路”时，他说，2张遗像在他踏入学校的第一天起就已经存在。而且，当年老师还教导学生，看到孙中山先生遗像时就要鞠躬，他记得很清楚，自己求学时期每经过此，都会认真的鞠躬行礼。

记者接着问，当年的老师，是否是从海外来的老师时，邱秋耀思索一下之后告诉记者，老师是本地人。对于教学生鞠躬，他相信是老师教学生尊敬先贤的一个方式。

其实，记者一直在换不同的问题来追问孙中山先生遗像的来历。但是，邱秋耀给记者的答案，几乎都是回到原点。校友会的总务与财政随后而至，记者再尝试向二人追问遗像来历，也都问不出一个所以然。

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访问结束后，转到西岭华小尝试追查遗像来历，兜兜转转地向一些前辈探问因由，似乎知道来历者已随老前辈作古后长埋地下了。一些甚至还说，“相信已经没人知道了。”

孙中山曾到吉南区

追问孙中山先生遗像的来历，却牵引出孙中山先生曾到过吉南区的事迹。

趋近2张孙中山遗像，记者发现其中1张是孙中山先生遗嘱，所志日期是“中华民国十四年二月二十四日，孙文三月十二日补签”，这等同于1925年的照片。另一张，则是总理遗嘱，志“槟城美术馆绘1940”，相信是1940年的绘版。

对于2张遗像，邱秋耀表示谁挂、何年何月挂、为何而挂，都已经无法找出答案了。

记者根据其中一幅遗像上“补签”这2个字追问下去时，邱秋耀也表示不了解为何会“补签”。

但是，他说，曾听老人家说，孙中山先生南来期间，曾在靠近西岭的一个叫鱼池的地方落过脚。

对此，他不禁猜想这“补签”，是否是因为先有画像，等到孙中山先生到吉南区时，才在画像上签署大名。至于“孙文三月十二日补签”是否属孙中山真迹，至今暂也未有确凿答案了。

但是，邱秋耀告诉记者，对于这2张孙中山遗像，校友会视之为珍藏，已是该会独有的珍藏品。

孙中山先生遗嘱全文。（图：星洲日报）

挖宝行动

挖宝人物：西岭华小校友会主席拿督邱秋耀

挖宝区：域吉南西岭

挖宝地点：西岭华小校友会

宝藏特色：孙中山遗像

在西岭华小校友会二楼的其中1张孙中山遗像。（图：星洲日报）

2张孙中山先生遗像挂在西岭华小校友会二楼，但如今却没有多少人知道有这2张遗像。（图：星洲日报）