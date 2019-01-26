委内瑞拉反对派拒对话‧传俄雇佣兵入境护马杜罗 委内瑞拉乱局持续，获美国等西方国家支持的反对派领袖瓜伊多，拒绝与总统马杜罗对话；又呼吁支持者下周举行另一次大示威。有消息指过去数天，俄罗斯派出雇佣兵入境委国，加强保护马杜罗的安全。

（加拉加斯26日综合电）委内瑞拉乱局持续，获美国等西方国家支持的反对派领袖瓜伊多，拒绝与总统马杜罗对话；又呼吁支持者下周举行另一次大示威。有消息指过去数天，俄罗斯派出雇佣兵入境委国，加强保护马杜罗的安全。

广告

路透社引述消息人士指，为俄罗斯进行秘密任务的雇佣兵日前进入委内瑞拉，但未有具体透露在何时抵步及扮演甚么角色。当地一名与雇佣兵有联系的准军事组织领袖称，听说境内俄罗斯雇佣兵多达400人；但其他消息则指为数不多。俄罗斯国防部及委内瑞拉信息部未有回应有关报道；克里姆林宫则称没收到相关情报。

路透社援引多方消息来源称，佣兵与瓦格纳集团有关，该集团曾雇佣兵在乌克兰和叙利亚执行任务，据传现在活跃于非洲国家。若该集团确定派佣兵前往委内瑞拉，这将是他们在西半球国家的首次部署。

56岁的马杜罗早前在记者会上表示，愿随时与瓜伊多“这个年轻人”展开全国性的对话。但日前自行宣誓为看守总统的35岁国会议长瓜伊多，周五表明不会参与这次“虚假对话”。他呼吁支持者下周再大举上街对抗“篡夺者”，具体时间和地点将于下周日（27日）公布。

墨西哥总统奥夫拉多尔周五表示，已准备好为马杜罗和瓜伊多举行会谈，解决今次危机。马杜罗表示，将派出外长出席联合国安理会，与其他国家讨论今次危机。美联社报道，瓜伊多自上月起悄悄前往华盛顿及多个美洲国家协调，促使拉丁美洲联盟迅速配合美国，承认瓜伊多作为看守总统。

欧盟和美国逐步施压马杜罗要他同意举办新的大选，一名欧盟外交官员告诉法新社，欧盟希望“近期内立即展开选举”。

美国国务院表示，国务卿蓬佩奥星期日将在联合国安理会会议上强调美国对于委国人民的支持，并敦促联合国成员国承认瓜伊多为看守总统。