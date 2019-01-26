将帅磨合已成熟‧拜仁开啓保冠之旅 在收获一波6连胜后，拜仁慕尼黑目前在德甲联赛仅落后榜首的多特蒙德6分，而为了实现卫冕冠军的目标，他们放眼在本轮主场击败遭遇3连败的斯图加特，继续紧咬领头羊。

（德国‧柏林26日综合电）在收获一波6连胜后，拜仁慕尼黑目前在德甲联赛仅落后榜首的多特蒙德6分，而为了实现卫冕冠军的目标，他们放眼在本轮主场击败遭遇3连败的斯图加特，继续紧咬领头羊。

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在新帅科瓦奇与球队取得足够的磨合后，一度在新赛季遭遇丢冠危机的拜仁如今已重返正轨，他们在过去的一波6连胜中打入16球仅丢2球，攻守两端的表现已恢复正常水平。

缩小与多特差距

目前，拜仁在积分榜上将自己与多特的差距缩短至6分，重燃夺冠的希望，而他们接下来要做的是不断的取胜，并期盼多特输球的一天到来。

本轮对垒遭遇3连败深陷降级区的斯图加特，拜仁取胜应不成问题，况且斯图加特是联赛丢球数第2多的球队，18轮丢了38球，拜仁期望收获一场大胜。

拜仁中场格纳布里此前因肌肉神经的问题，缺席了长达一週的训练，但拜仁日前通过官网宣佈，他如今已能够和球队一起进行完整的训练，因此很大可能在本轮联赛复出。

不过，拜仁队内的两名老将利贝里（肌肉纤维撕裂）和罗宾（大腿受伤）将继续缺阵，罗宾复原的程度有很大的进展，科瓦奇认为两人能在下週参与球队部份的训练。

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另外，拜仁中卫杰洛米博阿滕则因感冒缺席了训练，而他能否在本轮联赛上阵，得在比赛当天进行检查才能得知。