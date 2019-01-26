有望结束近半世纪乱局‧菲南首阶段公投过关 菲律宾选举官员说，该国南部的穆斯林以压倒性票数，通过设立邦萨摩洛（又称“摩洛国”）自治区的公投，有望结束扰攘了近半世纪的乱局。

（马尼拉26日美联电）菲律宾选举官员说，该国南部的穆斯林以压倒性票数，通过设立邦萨摩洛（又称“摩洛国”）自治区的公投，有望结束扰攘了近半世纪的乱局。

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选举委员会周五晚宣布，周一举行公投后，穆斯林区棉兰老岛设立“摩洛国”自治区已获得通过，并表示有150万人投下赞成票。

这场公投的举行，是马尼拉政府与穆斯林叛军组织“摩洛伊斯兰自由阵线”致力和解的成果。2014年，双方达成一项协议，却受到菲律宾国会冷待，直至去年才获批准。期间发生多次流血冲突，包括马拉维市遭到与哈里发国（IS）有联系的武装分子围攻，以及南部其他炸弹攻击事件，意图推翻这项协议。

邦萨摩洛过渡委员会一名专员安纳雅汀说，自治法令的通过，“标志着新政府及另一条和平之旅的开展”。

西方各国政府喜见这项自治区协议。一直以来，他们担忧来自中东和东南亚、与IS有联系的小群体武数分子，会与菲律宾叛军组成联盟，让菲南沦为极端分子的杀戮之地。

不过，并非所有以穆斯林为主的地区投票支持设立新自治区。作为一个敌对叛军派系的基地，苏禄省的选民就否决了这协议。

第二场公投订于2月6日举行，届时将征询北拉瑙省及北哥打巴托省7个城镇居民的意向，是否愿意加入新的自治区。而当地拥有相当大的穆斯林人口。