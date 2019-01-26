澳网‧佐科决战蛮牛‧来场过瘾的决赛 迎来本赛季澳洲网球赛男单决赛前，塞尔维亚世界第一佐科维治表示自己与西班牙“红土王子”纳达尔的对决肯定会很精彩，但他不想重演2012年那场马拉松对决。

本届澳网决赛，是佐科维治成就7冠王创历史，还是纳达尔时隔10年再尝澳网冠军滋味？（图：法新社）

（墨尔本26日综合电）迎来本赛季澳洲网球赛男单决赛前，塞尔维亚世界第一佐科维治表示自己与西班牙“红土王子”纳达尔的对决肯定会很精彩，但他不想重演2012年那场马拉松对决。

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佐科此前凡晋澳网决赛必夺冠

佐科维治正在追逐生涯第7座澳网冠军，以便能超越瑞士天王费德勒，成公开赛年代澳网冠军最多的球员，他在澳网保持一个恐怖纪录——但凡闯入决赛都能100%夺冠；纳达尔则寻求自2009年后再夺赛会桂冠，他本届赛会迄今未失一盘，状态爆棚。

7年前，当时两人一同杀入决赛，他们缠斗了5小时53分钟，最终由佐科维治笑到最后，该比赛也打破了大满贯决赛历时最长纪录。

佐科不想重演2012年马拉松历史

今时不同往日，31岁的佐科维治和32岁的纳达尔已过了而立之年，体力下滑不少。因此，佐科维治不希望再出现长时间拉锯战，他说：“我们过去交手太多次了，2012年那场将近6小时的决赛，我们都把对方逼到了极致，谁都希望以胜利者姿态离开赛场，大家都尽了全力，没有遗憾。希望这次不要打那么长时间了。”

“我可以保证一件事，那就是我们在场上都不会有任何的保留，大家会看得很过瘾。他是我职业生涯最大的竞争对手。我记得到现在为止，我在大满贯赛中9次输给他，法网和美网的决赛以及半决赛失利让我难忘。”

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这将是两大巨头生涯第53次对战，此前交手纪录中，佐科维治以27胜25负稍占优势，最近10次交手取得8连胜，包括硬地赛场的7连胜，让佐科维治冲击对手多了不少底气。他们最近一次碰面时在去年温网半决赛，是役佐科维治险胜。