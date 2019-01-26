砂木材公会 大学联办 . 16人获应用科学文凭 （古晋26日讯）由砂拉越木材公会及纽西兰林肯大学联办的应用科学（可持续热带森林管理／可持续热带种植管理）专科文凭课程，今日颁发证书给第4批的16名学生。

砂木材公会名誉财政朱光辉（后左四）及纽西兰林肯大学副校监詹姆士麦瓦（后左五），在颁发证书仪式后与学生们合影。

（古晋26日讯）由砂拉越木材公会及纽西兰林肯大学联办的应用科学（可持续热带森林管理／可持续热带种植管理）专科文凭课程，今日颁发证书给第4批的16名学生。

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其中，戴慧然及王美丁也各荣获最佳学术表现奖及最佳学术表现奖（无学士学位）。



戴慧然毕业于莫纳什大学，是药剂系学士，目前担任Subur Tiasa控股有限公司经理，而王美丁是美里升阳木材有限公司主管。



该文凭课程从2006年开始，让砂木材公会会员公司职员半工读方式修习3年的课程。课程是结合砂拉越森林管理专家与林肯大学讲师经验，传授知识予学生。



应用科学专科文凭课程自2006年开始以来，已成功培训67人，当中许多已担任森林管理领域的经理人。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



詹姆士麦瓦（左）颁发奖状及牌匾予获得最佳学术表现奖的戴慧然。

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詹姆士麦瓦（左）颁发奖状及牌匾予获得最佳学术表现奖（无学士学位）的王美丁。