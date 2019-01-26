特朗普亲信涉通俄门被捕‧强调不会指证总统 美国总统特朗普的心腹斯通，因涉嫌向国会撒谎隐瞒有关2016年大选期间，利用窃取的电邮来打击敌营对手之事，于周五被捕，遭“通俄门”独立检察官穆勒起诉7项刑事罪名，成为“通俄门”调查最新一位被逮捕的特朗普亲信。

斯通在法院外比出双V手势，坚称自己清白。（图：法新社）

（劳德代尔堡26日路透电）美国总统特朗普的心腹斯通，因涉嫌向国会撒谎隐瞒有关2016年大选期间，利用窃取的电邮来打击敌营对手之事，于周五被捕，遭“通俄门”独立检察官穆勒起诉7项刑事罪名，成为“通俄门”调查最新一位被逮捕的特朗普亲信。

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66岁的斯通曾自称为共和党“肮脏骗术师”。美国联邦调查局（FBI）拉大队到他位于佛罗里达州劳德代尔堡的寓所，展开突击搜查并将他逮捕。斯通周五下午出席聆讯后，步出法庭时双手举起胜利手势，并向记者发表讲话，坚称自己清白，又说不会在庭上提供任何对特朗普不利的证供。

在法庭文件中，穆勒指斯通曾向竞选团队多名成员预先分享，他打算透过“维基泄密”来散播民主党高层电邮的计划。

揭特团队与维基泄密联系

这次的指控首度揭露特朗普竞选团队与“维基泄密”有联系，并对特朗普造成更大的压力。

斯通被指控7项罪名，包括妨碍官方程序、篡改证词和虚假陈述等。他将于周二到华盛顿联邦法庭过堂。

起诉文件内容包含特朗普助理们参与行动的最新详情，包括一名高级竞选人员“曾经直接联络斯通，问起维基泄密是否有更多版本及其他可破坏希拉里竞选团队的资料”。尽管未清楚显示是何人指示该名高级竞选人员，但仍引起猜疑是由特朗普亲自下令。

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穆勒的发言人卡尔拒绝说出下令之人。

白宫拒回应是否特朗普下令

白宫发言人桑德斯拒绝回应斯通当年所接到的命令，是否来自特朗普本人。她说，斯通所牵涉的罪名，与总统没有任何关系，亦与白宫没有任何关系，总统没有做错任何事。

对于斯通被捕，众议院议长佩洛西亦表示，有必要寻求真相。

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特朗普则在推特发文，对斯通被起诉表达愤怒。他写道：“我们国家历史上最大的政治逼害。没有勾结！边境豹狼、毒贩和人口贩子所受到的待遇更好。”

斯通指自己被捕是出于政治动机，并告诉记者，自己是无辜的。

他同时比出双V的“胜利”手势。

这手势因当年前总统尼逊被弹劾下台时比出而闻名。

斯通说，“我不会作证指控总统，否则我得对他作出虚假供证。”

法院大楼外有两批群众聚集，其中一批大叫“锁起他”的口号，另一批则支持斯通，不断高叫他的名字。