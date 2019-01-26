两任工程部长皆砂人 . 阿邦佐赞砂拉越之子！ （古晋26日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里大赞工程部长巴鲁比安，甚至为其被选为新政府的工程部长感到庆幸。

砂首长阿邦佐哈里主持马兰诺湾至三马丹泛婆大道推展及启用仪式；左二为砂副首长道格拉斯，右二为工程部长巴鲁比安。

（古晋26日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里大赞工程部长巴鲁比安，甚至为其被选为新政府的工程部长感到庆幸。

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他今日在马兰诺湾至三马丹泛婆大道推展及启用仪式上，在致词时点名称赞巴鲁比安和前任工程部长拿督斯里法迪拉，两人落力工作皆是砂拉越之子。



他也感谢法迪拉过去的付出，同时，也表示，幸好在换政府后，由同是砂拉越人的巴鲁比安掌管工程部。



“在发展砂拉越上，不要管政党背景，应该以砂拉越议程为先，尽管政治立场有异，但在砂拉越的利益上，我们团结一致；我感谢联邦政府选巴鲁比安任工程部长，若是西马人，我们会很辛苦，因他们不明白砂拉越的状况及文化。”



与此同时，阿邦佐哈里说，砂拉越很大，因此必须推动沿海道路的落实，遗憾的是，联邦政府没有经费落实，因此，砂政府唯有接手兴建桥梁工程，包括峇当鲁巴大桥、格美纳大桥、伊干大桥、沙里拔大桥等7座桥梁工程。



他强调，砂拉越是“友善的反对党”（friendly opposition），人民的利益最重要，要共同努力发展砂拉越。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）

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