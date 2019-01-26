英足总杯‧蓝狮对阵猫头鹰‧伊瓜英首秀跃跃欲试 英超“伦敦队伍”切尔西、托登罕热刺和水晶宫纷纷出击，其中切尔西对阵英冠的谢菲尔德星期三很有望过关、后两者相争则料有硬仗。

伊瓜英可能在本周末迎来处子秀。（图：法新社）

（伦敦26日综合电）星期日上演英足总杯32强最后两场争夺，英超“伦敦队伍”切尔西、托登罕热刺和水晶宫纷纷出击，其中切尔西对阵英冠的谢菲尔德星期三很有望过关、后两者相争则料有硬仗。

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几天前，“蓝狮”切尔西在英联赛杯半决赛次回合好不容易淘汰热刺，重新反弹，近5场比赛取得3胜2负。如今转到英足总杯赛场，主帅萨里要率领蓝狮在主场争取连胜，预计会有大幅轮换，而冬窗新援前锋伊瓜英很可能迎来处子秀，他的加盟有望加强切尔西的攻坚能力。

佐拉看好伊瓜英

赛前切尔西助教佐拉就表示伊瓜英实力顶尖，能够为球队带来帮助。“我敢肯定伊瓜英能够满足人们的期待，他总能踢进许多球，我们会全力帮助他破门。”

而获得轮休的威廉、青训小将奥多伊都会得到机会，中后场的科瓦治、阿姆帕杜、马科斯阿隆索、加利卡希尔料会首发上阵。

比起来，在英冠打滚的“猫头鹰”谢菲尔德星期三，近期迎来2连胜，状态不俗。不过，该队本赛季防守能力乏善可陈，几乎每场都丢球，最近5个客场就狂失6球。到时做客面对实力高一班的切尔西，恐被打成筛子。

热刺或策略性放弃足总杯

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当天，波切蒂诺麾下的热刺作客水晶宫，除了要应付体能问题，还要避免再添伤员，必要时可能“战略性”放弃赛事。

热刺刚在英联赛杯半决赛出局，目前还需3线作战，兼顾联赛和欧冠淘汰赛。但最近一段时间，热刺接连有大将凯恩、阿里、西索科等人因伤倒下，波帅选人上已经捉襟见肘，或会让大量二线球员上阵。而距离冬关闭还剩不到一个星期时间，波帅不排除会进行引援增补，“我们会时刻关注转会市场，还有6天时间，我们正在运作，手上有几个人选。”

而得到大量休息的水晶宫将以逸待劳迎战热刺，若把握住反击机会，未必没有胜算。上轮联赛，水晶宫便在客场一度领先的情况下3比4遭利物浦逆转，证明自己并不好惹。